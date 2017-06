Falha no sistema do Dnit impede que motoristas regularizem IPVA

Documento

Motoristas enfrentam problemas para regularizar o licenciamento e o IPVA dos veículos no Estado. O problema ocorre por causa de instabilidade no sistema do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O motorista que foi multado e pagou a penalidade, por vezes, não consegue emitir documento atualizado nos Centros de Registro de Veículos Automotores (CRVAs). Devido à falha no sistema, o Detran não recebe a baixa da multa, impedindo de trafegar aqueles que, na teoria, estão com a documentação em dia.

Segundo o Detran, a instabilidade do sistema do Dnit é bem comum e não há previsão de solução para o problema. Motoristas que enfrentarem problemas no licenciamento e IPVA devem procurar a unidade do Detran mais próxima e apresentar a placa do veículo. Com isto, funcionário do Detran conseguem ter acesso à situação atualizada do veículo e do motorista.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Dnit e aguarda retorno sobre o problema.