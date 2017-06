Motoristas formam longas filas para abastecer a R$ 2 em postos de gasolina da Capital

Liberdade de impostos

O motorista Joel Dias chegou cedo ao posto de combustíveis localizado na Avenida Ipiranga com a Erico Verissimo (Ecoposto) para aproveitar a 13ª edição do Dia da Liberdade de Impostos. O carro dele era o primeiro de uma longa fila que ocupou três quadras. Todos buscavam encher o taque com gasolina a R$ 2.

— Eu moro aqui perto. Estacionei o carro aqui ontem, às 19h30, fui dormir e voltei agora pela manhã. Desconto assim não podemos perder — disse ele.



O mesmo cenário foi encontrado nos outros quatro postos na Capital que participam da campanha. As senhas começaram a ser distribuídas às 7h e o abastecimento terá início às 8h.

Foto: Ronaldo Bernardi / Agência RBS

— Na situação que estamos, qualquer desconto é válido. O que dói é ver a quantidade de impostos que pagamos — lamentou o comerciante Ronaldo Silveira, que madrugou na fila para abastecer em um posto na Avenida Cavalhada, na zona sul.

A iniciativa é promovida pela Instituto de Estudos Empresariais, Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul e Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Segundo os organizadores, o motorista pode abastecer no máximo 20 litros de gasolina e o valor tem que ser pago com dinheiro.

A campanha se estende até as 11h30 e cada posto distribui 150 senhas.

Confira a lista de postos que participam da campanha:

PORTO ALEGRE

- Posto SIM Ecoposto - Av. Ipiranga, 999

- Posto Dueville - Av. Assis Brasil, 6.853

- Abastecedora de Combustíveis SMR - Av. Borges da Medeiros, 2.205

- Posto Cavalhada - Av. Cavalhada, 3.833

- Com. de Combustíveis Phoenix LTDA. - Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1.955

GRAVATAÍ

- Abastecedora de Combustíveis Confiança LTDA. - Rua Dois de Novembro, 60

CAÇAPAVA DO SUL

- Posto Pampeano - Rua Benjamin Constant, 782

CACHOEIRINHA

- Abastecedora de Combustíveis Cachoeirinha LTDA. - Av. Frederico Augusto Ritter, 1.760

- Posto Center LTDA - Av. General Flores da Cunha, 894 / PARADA 49

CAXIAS DO SUL

- Posto SIM Shopping - Rua João Nichele, 2.227 - Em frente ao Iguatemi

PELOTAS

- Posto SIM 3Bicos - Av. Fernando Osório, 3.501

PASSO FUNDO

- Posto SIM Presidente Vargas - Av. Presidente Vargas, 128

PORTÃO

- Posto Hoff - RS240, 5.720 - KM 11

RIO GRANDE

Abastecedora da Quinta - Rua Trajano Lopes, 213 - Vila da Quinta

SANTA ROSA

- Posto Vaccari - Av. Rio Branco, 26 - CENTRO

SÃO LEOPOLDO

- Posto Ello - Av. Unisinos, 1.441 - Em frente à Unisinos

SAPUCAIA DO SUL

- Posto Tigrão - Rodovia BR116 - Km 253