Por que não farei a resenha do Noma México

Por: The New York Times

Sob as palmeiras sussurrantes de Tulum, no México, René Redzepi serviu o que Kevin Sintumuang, que escreve para a Esquire, chamou de "a refeição mais invejável do ano". O chef, que levou praticamente todos os funcionários para Yucatán enquanto o Noma, seu restaurante em Copenhague, se prepara para mudar, disse que queria que a versão mexicana da casa oferecesse "a refeição da década". Para Jacob Richler, que escreveu sobre o jantar para o Toronto Star, foi "a refeição de uma vida".

E eu não a provei.

Não que eu não tenha uma ideia do que o pessoal comeu no Noma México, às vezes chamado também de Noma Tulum e que encerrou suas sete semanas de operação no dia 28 de maio. Apesar de ter condições de acomodar apenas sete mil pessoas durante esse tempo – que fizeram e esgotaram as reservas em duas horas, em dezembro –, certamente foi o restaurante pop-up mais bem documentado da história. O Instagram tem mais de cinco mil imagens com a hashtag #nomamexico e os jornalistas discorreram sobre ele durante várias semanas.

Assim, graças a Joshua David Stein, da Food & Wine, soubemos o gosto que tem o interior de uma bromélia chamada piñuela quando é escaldada, descascada e "lambuzada com pasta de gafanhoto, que ajuda a segurar as delicadas flores de coentro". Samantha Teague, da Gourmet Traveller, nos descreveu como foi comer polvo envolvido em masa e palha de milho, disposto em uma panela de barro e cozido na brasa quente. A surpresa do contraste da pimenta pasilla cozida em mel e recheada com sorbet de chocolate foi definida em detalhes por Tom Sietsema, do Washington Post. "Uma banana minúscula, fatiada, besuntada com óleo de alga marinha e coberta com uma pasta feita de sua própria casca queimada" está entre as descrições de Jonathan Gold para o Los Angeles Times.

Conforme essas notas se acumulavam na tela, como que a enfatizar ainda mais o fato de eu não estar lá, duas coisas me vieram na cabeça: a primeira, é claro, foi, "Santa casca de banana, será que eu consigo dar um jeitinho de entrar?"; a segunda veio logo em seguida, "Para quê?".

Eu poderia descrever a operação desse reduto encantado em Quintana Roo se escrevesse estritamente como repórter, da forma como Julia Moskin fez para o Times, não faz muito tempo; a verdade, porém, é que o Noma México dá um nó na minha cabeça de crítico. A meu ver, fazer a análise de um pop-up cujas reservas estão esgotadas há meses parece espetacularmente inútil. Seria tão desnecessário quanto fazer o resumo de uma festa de casamento.

É claro que há outros motivos para escrever resenhas; nós, críticos gastronômicos, fazemos mais que só encher a boca e fazer o sinal de positivo ou negativo com o polegar engordurado: tentamos avaliar como um lugar se encaixa no contexto, incluindo no meio ambiente. Parte disso inclui simplesmente decidir, por exemplo, se um novo restaurante chinês no Queens, em Nova York, é tão bom quanto, melhor ou diferente de todos os outros restaurantes do mesmo tipo na região; questionamos se está oferecendo algo que a localidade já tem e se faz sentido onde está. São duas questões diferentes: o Queens talvez não tenha uma casa chinesa que cobre caro e seja ruim, mas isso não significa que abrir uma seja uma boa ideia.

Não é preciso comer no Noma México para saber que em Tulum não há nada parecido. Mas será que ele faz sentido onde está?

Comecemos pelo custo anunciado: US$600/pessoa, ou US$750 com inclusão de taxa e serviço, bem mais do que o Noma cobrou por seus pop-ups em Sydney (cerca de US$350, sem bebidas) e Tóquio (aproximadamente US$380), duas cidades em que é normal gastar essa quantia em uma refeição.

Tulum não é nem metrópole; é um balneário que foi promovido de opção de viagem modorrenta, pontilhado de quiosques com telhado de sapé e estúdios de ioga, a opção exclusiva. O estado de Quintana Roo tem o maior nível de emprego do país, graças principalmente à economia do turismo, mas a renda média fica entre os trinta por cento mais baixos. Cerca de metade dos habitantes vive em um nível de pobreza de moderado a extremo.

Antes que as reservas estivessem disponíveis, Redzepi anunciou que também serviria almoços grátis para os mexicanos que estivessem estudando Gastronomia durante as duas últimas semanas do pop-up, mas, obviamente, a maioria das pessoas que passou pelo restaurante não só pagou a refeição como as passagens aéreas para Yucatán, a viagem de carro para Tulum e pelo menos uma noite em algum hotel.

Não é surpresa que haja gente disposta a pagar por esse paraíso tropical; a essa altura da carreira, Redzepi poderia até vender cachorro-quente no Vale da Morte se quisesse. O que não bate com os meus algoritmos críticos é a ideia de uma refeição dedicada às tradições e ingredientes locais sendo preparada e consumida quase que exclusivamente por pessoas de fora.

No início, a filosofia do Noma era rigorosamente regional. Redzepi praticamente riscou uma linha na área nórdica e trabalhava só com os ingredientes que havia ali, com raríssimas exceções. A casa instaurou um locavorismo que foi e é amplamente imitado, ainda que nem sem sempre de forma inteligente, e um de seus legados é a ideia de que um restaurante com ambições globais tem que demonstrar uma ligação muito forte com o local em que está situado.

E é, entre outras coisas, a expectativa em relação a esse "sentimento de pertencimento" que anima a espera pela lista anual dos 50 Melhores Restaurantes do Mundo, mas que também gerou uma nova – e estranha – situação, na qual salões que investem tanto para celebrar o ambiente local são desfrutados praticamente só por turistas.

Por tudo o que se fala, o Noma México desenvolveu esse sentimento de maneira impecável: a trilha que leva às mesas da área externa é enfeitada com cestas de jacas e mangas; as mesas dispostas entre as palmeiras foram feitas por um marceneiro da área. Bem em frente à cozinha, quatro mulheres de uma aldeia maia nas imediações preparam tortillas.

Mas será que um restaurante pode ser realmente do lugar se não se curva ou se adapta aos gostos e exigências locais? Duvido, como também tenho sérias dúvidas de que meus elogios rasgados (a título de argumento, vamos dizer que eu tivesse gostado do Noma Mexico como todo mundo) ajudariam nesse quesito. Eu seria mais um turista esperando ser nocauteado pelas sensações que levaria comigo no voo de volta a Nova York.

Mais tarde, já em casa, na frente do teclado, calcularia quantas palavras gastar para descrever os prazeres sensoriais e quantas iriam para os US$2 mil que meus patrões gastariam, diria se "valia a pena" e se o padrão local seria beneficiado pela atenção que o Noma despertou em relação aos ingredientes mexicanos.

Preocupar-se com a ética de degustar uma refeição que custa centenas de dólares é uma maneira particularmente estranha de falar com a boca cheia. Eu sei, porque já fiz isso e farei novamente, sempre com uma ponta de vergonha lá no fundo. As duas coisas jamais podem se reconciliar sem uma contabilidade meio escusa.

Não culpo Redzepi e a equipe do Noma por terem criado um evento que fez a minha lente crítica embaçar; eles reconhecem que devem algo ao México e tentaram retribuir. Em Tulum, resolveram levar a curiosidade às últimas consequências e estipular níveis ainda mais altos de qualidade, que é o que as pessoas criativas sempre fazem.

Esse é o lado artístico do Noma México; no aspecto comercial, o restaurante escolheu investir a inventividade em algo que, dada à escassez planejada e a despesa relativa, tem que ser visto como produto de luxo. E esses artigos tendem a se descolar do mundo rotineiro e criar seu próprio contexto cultural de riqueza e exclusividade. Há muitas formas de reagir a isso, mas, nesse caso, não acho que uma resenha feita por mim seja uma delas. Prefiro avaliar um restaurante que tenha raízes fincadas no solo.

Por Pete Wells