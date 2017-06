Por que Yusaku Maezawa pagou um preço estratosférico por um Basquiat

The New York Times

Tóquio – Enquanto um leilão de arte contemporânea agitava Nova York, não faz muito tempo, o bilionário japonês Yusaku Maezawa estava em sua sala aqui, nesta cidade, assistindo à transmissão ao vivo do evento no laptop, dando lances pela obra da caveira de 1982 de Jean-Michel Basquiat pelo iPhone para um especialista da Sotheby's. Depois que o preço passou dos US$60 milhões estipulados como valor mínimo, Maezawa – que não havia determinado seu próprio limite – sentiu que os lances reforçavam o grande valor da obra.

"Decidi que ia comprá-la", disse ele em uma entrevista em sua casa, em 26 de maio.

Enquanto Maezawa fazia seus lances, a irmã de Basquiat, Jeanine, que estava a mais de 11 mil quilômetros de distância, em Nova Jersey, esperava que o leilão acabasse bem. Quando viu que Maesawa pagou US$ 110,5 milhões – o preço recorde para um artista americano em um leilão – ela ligou para sua irmã mais velha, Lisane, na Califórnia. "Não conversamos muito. Estávamos sem palavras", disse Lisane em uma rara entrevista por telefone.

Se a família de Basquiat é a guardiã da obra do artista, Maesawa agora assegurou que ela continuará a brilhar, pelo menos em um futuro próximo – e parte disso porque postou sobre sua compra no Instagram e no Twitter logo após o leilão.

"Muita gente em todo o mundo agora conhece Jean-Michel Basquiat e isso por causa do alto preço pago por sua obra", disse o marchand Jeffrey Deitch, há muito tempo um especialista em Basquiat.

Se a venda recente vai recalibrar o mercado desse artista nascido em Nova York, morto por overdose de heroína aos 27 anos, é algo que ainda não se sabe. Os colecionadores estão propensos a vender suas obras na tentativa de aproveitar o momento, mas provavelmente poucos quadros de maior destaque serão postos à venda agora. E os preços de leilões não necessariamente se traduzem em valor intrínseco.

Mesmo assim, muitos concordam que essa venda garantiu o lugar de Basquiat no panteão dos valores astronômicos, juntamente com Pablo Picasso e Francis Bacon, afirmando que ele não é uma moda passageira e forçando os principais museus a reconhecer que, por não ter o artista em suas coleções, deixaram escapar uma figura crucial da história da arte.

"É um artista que deixamos escapar. Não trouxemos suas pinturas para a coleção durante a sua vida, nem depois", confessou Ann Temkin, curadora-chefe de pintura e escultura do Museu de Arte Moderna de Nova York, que não possui uma única obra de Basquiat.

Em parte, a compra de Maesawa pode ajudar a corrigir essa omissão, pois ele planeja abrir um museu para mostrar sua coleção em Chiba, sua cidade natal. "Quero mostrar coisas bonitas e compartilhá-las com todos", disse ele, acrescentando que planeja emprestar peças para museus ao redor do mundo. "Seria um desperdício mantê-la só para mim."

Tecnicamente, no entanto, seus Basquiats estão em mãos privadas, não em instituições públicas, como o que acontece com outros exemplares, considerados os melhores trabalhos do artista, geralmente pinturas feitas entre 1981 e 1983. Dada sua curta carreira (1980-87), simplesmente não há muitos grandes Basquiats por aí. (Peter Brant, Eli Broad e Philip Niarchos estão entre os colecionadores que têm suas obras.)

"Estamos falando de apenas um punhado de obras-primas, distribuídas entre alguns colecionadores que não querem vendê-las. Você vai ter que esperar muito tempo se for um grande colecionador até encontrar outra obra extraordinária como essa", disse o marchand Brett Gorvy, ex-presidente da Christie's.

Nem mesmo a família do artista tem muitas peças de destaque, dizem os especialistas; as duas que foram vendidas pela Phillips recentemente, por exemplo, não alcançaram os US$ 4 milhões.

As irmãs Basquiat, em uma entrevista por telefone, disseram que não precisavam que o preço lhes dissesse que o trabalho de seu irmão pertencia aos anais da história, mas foi muito bom ver o valor de leilão de Jean-Michel chegar à estratosfera. "Nós nos sentimos honradas e satisfeitas ao ver isso acontecer 30 anos depois de seu falecimento. Estamos nas nuvens", disse Lisane.

As irmãs nunca tinham visto essa pintura em particular, então a Sotheby's as convidou a Nova York para vê-la antes do evento; Lisane afirmou que era "de tirar o fôlego".

Maesawa também fez uma visita privada de pré-venda. "Ele é um colecionador muito sério, extremamente engajado", disse Amy Cappellazzo, uma das presidentes da Sotheby's.

Maesawa conta que não esperava que o preço chegasse a tanto, mas sempre foi um grande apreciador de Basquiat, pagando o maior preço anterior por uma obra do artista, no ano passado (US$ 57,3 milhões). E viu que outros sentiam o mesmo, incluindo o outro participante disposto a ir até ao fim (que mais tarde se revelou ser o magnata dos cassinos Frank J. Fertitta III), já que os dois acabaram travando uma guerra de lances.

"Percebi que muita gente queria ter essa obra de arte. Eu tinha certeza que meu olhar estava correto", disse Maesawa.

O empresário disse que começou sua coleção há 10 anos, e o apartamento que aluga em Tóquio é prova de sua paixão pela arte: na escadaria, "Runaway Nurse" de Richard Prince (adquirido por US$9,6 milhões no ano passado na Christie's); um Roy Lichtenstein na sala de jantar; um grande Christopher Wool (US$ 13,9 milhões) na sala de estar, além de dois móbiles de Calder.

Ele também é visto como o introdutor de um novo capítulo das coleções no Japão, país conhecido anteriormente pela bolha da arte impressionista dos anos 80. "É um colecionador que se tornou um homem de negócios e não um homem de negócios que virou colecionador de arte", disse Aki Ishizaka, ex-chefe da Sotheby's no Japão e, agora, consultor de arte.

Acomodado em uma poltrona escarlate projetada pelo designer francês Jean Royère, Maesawa – que não trabalha com consultores de arte – disse que se orienta inteiramente por seu amor à arte e não pelo investimento financeiro. "Eu apenas sigo meu instinto. Quando acho que é bom, compro", disse ele.

Maesawa largou a faculdade para formar uma banda de indie rock – ele era o baterista – e começou sua empresa em 1998, hoje o grande site japonês de moda Zozotown. Seu patrimônio de aproximadamente US$ 3,5 bilhões faz dele a 14a pessoa mais rica do Japão.

Com uma cultura em que as pessoas geralmente relutam em ostentar sua riqueza – compradores da Feira de Arte de Tóquio do ano passado disseram que não queriam nem que suas esposas soubessem de suas compras –, no Japão, Maesawa é considerado um tipo de renegado.

Ele também tem uma presença chamativa na mídia social, postando fotos de suas obras de arte no Instagram – além de fotos de seu jatinho Global 6000 da Bombardier e da coleção de relógios Patek Philippe e Richard Mille.

Fez amizade com celebridades como o ator Leonardo DiCaprio, e compareceu ao Gala do Museu Metropolitano de Arte com sua namorada, a modelo Saeko Dokyu, embora tenha dito que a ostentação "foi um pouco demais".

Por outro lado, as irmãs de Basquiat dizem proteger sua privacidade ao assumir a gestão da herança de seu pai, Gerard, que morreu em 2013, juntamente com a madrasta, Nora.

"Jeanine e eu somos Basquiats desde que nascemos", Lisane, disse. Embora se orgulhem de seu irmão, ela acrescentou: "Também temos nossas próprias vidas".

As irmãs disseram que o "gênio" de Jean-Michel era evidente desde o início. "Uma grande criatividade o movia; ele absorvia tudo. E se via como alguém que seria famoso um dia", disse Jeanine.

Lisane acrescentou: "Ele tinha sempre uma caneta na mão e algo para desenhar ou escrever. Acabou chegando aonde queria e foi uma coisa bonita de se ver".

Por Motoko Rich e Robin Pogrebin