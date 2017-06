Quarta-feira deve ser de chuva no Rio Grande do Sul

Mau tempo

Na quarta-feira (07), um sistema de baixa pressão deve aumentar a instabilidade no Rio Grande do Sul. Há risco de temporal no oeste do Estado, com elevados acumulados, cerca de 45mm, rajadas de vento e chance de queda de granizo em pontos isolados. Nas demais regiões, a chuva deve ser menos intensa.

Leia mais

Azul passa a oferecer quatro voos diários entre Porto Alegre e Rio de Janeiro

Consulta pública vai identificar produtos e serviços para internet das coisas

Governo anuncia ampliação da Rede Farmácia Popular



Devido ao vento e a umidade, a sensação será de frio. A mínima do Estado deve ser registrada em Chuí: 6°C.



Em Porto Alegre, a chuva ocorre à noite e os acumulados não devem passar de 10mm. A temperatura varia entre 16°C e 22°C.

Na quinta-feira (08), a instabilidade dá origem a uma frente fria e a chuva ganha força no Rio Grande do Sul. Os acumulados podem chegar a 60mm no Oeste e no Centro. Em Porto Alegre, as precipitações podem atingir os 35mm.

Segundo a Somar Meteorologia, na sexta-feira (09), há chance para neve nos pontos mais altos da Serra. A mínima do Estado deve ocorrer em São José dos Ausente: 0°C.

Confira a previsão para algumas cidades na quarta-feira:

Capital: tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 16°C e máxima de 22°C

Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 13°C e máxima de 19°C



Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 13°C e máxima de 23°C



Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 14°C e máxima de 19°C



Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 14°C e máxima de 20°C



Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 14°C e máxima de 21°C



Uruguaiana: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 12°C e máxima de 16°C



Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 15°C e máxima de 22°C



Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 11°C e máxima de 18°C



Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17°C e máxima de 20°C



Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 14°C e máxima de 20°C



Bagé: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 12°C e máxima de 17°C