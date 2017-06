Quarta-feira tem alerta de chuva forte e alagamentos em todo o RS

Previsão do tempo

A formação de uma nova frente fria no Rio Grande do Sul espalha instabilidade e frio pelo Estado nesta quarta-feira (7). Chuva forte, acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas, é esperada em todo o território gaúcho.



Segundo previsão da Somar Meteorologia, no início da manhã grandes acumulados já são esperados em todo o Litoral e na região metropolitana de Porto Alegre.



Mas é a partir do meio-dia que as precipitações de intensidade começam a se espalhar pelo RS. Regiões da Fronteira Noroeste, Celeiro, Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea serão as primeiras atingidas.



O noroeste gaúcho e as regiões do Vale do Sinos e do Taquari possuem alerta para alagamentos e deslizamentos de terra.



Devido ao vento e a umidade, a sensação será de frio. A mínima do Estado deve ser registrada em Chuí: 6ºC. Em Porto Alegre, a chuva ocorre à noite e os acumulados não devem passar de 10mm. A temperatura varia entre 16ºC e 22ºC.



Ainda de acordo com a Somar, na sexta-feira (9) há chance para neve nos pontos mais altos da Serra.



