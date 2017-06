Rio Grande do Sul terá terça-feira de muita nebulosidade e pouca chuva

Previsão do tempo

A terça-feira (6) seguirá com bastante nebulosidade em grande parte do Rio Grande do Sul. A previsão ainda é de chuva a qualquer hora do dia, porém com intensidade mais fracas.



Segundo os prognósticos da Somar Meteorologia, não são esperados elevados acumulados no norte e no leste do Estado. Já nas demais regiões, o tempo deve voltar a ficar firme. Na quarta-feira, a chuva deve retornar com força ao RS.



A massa de ar polar, que atuava sobre no Rio Grande do Sul, começa a perder intensidade e as temperaturas do amanhecer vão subindo gradativamente, principalmente no Sul.



Já à tarde, as máximas não variam muito com relação aos dias anteriores. Mesmo onde o sol aparece, a sensação é de frio.



Bagé e Quaraí devem registrar a mínima do RS: 8ºC. Já Iraí, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões marcam a máxima: 22ºC. Porto Alegre terá chuva intercalada com a nebulosidade, os termômetros variam pouco, entre 15ºC e 17ºC.



