Sábado será de sol entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul 

A massa de ar seco que predomina sobre o Estado desde sexta-feira deixa o tempo aberto todo o Rio Grande do Sul durante o sábado. Durante a manhã e tarde, a previsão é de sol entre nuvens, com temperaturas um pouco mais elevadas que o dia anterior. Em Porto Alegre, os termômetros devem registrar mínimas de 12ºC e máximas de 23ºC. Santa Maria terá temperaturas variando entre 10ºC e 21ºC.

O frio será mais forte em São José dos Ausentes, que deve ter mínimas de 5ºC neste sábado. Já em Torres, no Litoral Norte, os termômetros devem variar entre 15ºC e 22ºC.

De acordo com a Somar Meteorologia, a trégua na chuva dura pouco. Já no fim do sábado, ventos ficam moderados e as instabilidades voltam a aumentar no noroeste gaúcho, por causa de um corredor de umidade da Amazônia que retorna à Região. O domingo deve amanhecer com chuvas pesadas no centro-norte gaúcho. A instabilidade, no entanto, não alcança o sul do Rio Grande do Sul.

O frio da manhã diminui no Sul em relação aos dias anteriores por causa do fortalecimento dos ventos que sopram do quadrante norte, mas durante a tarde a sensação térmica é mais baixa pelo excesso de nuvens.

