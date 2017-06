Semana começa com mínima de 10ºC no RS

Previsão do Tempo

As temperaturas não devem passar dos 20º C em Porto Alegre e em boa parte do Estado no início desta semana. As chuvas aparecem de forma generalizada em todo o Estado, mas com pancadas mais fracas.



Na quarta e na quinta-feira, o acumulado de chuva deve ser maior. Segundo previsão da Somar Meteorologia, o tempo volta a abrir na sexta-feira e se mantém firme no fim de semana.

Previsão para segunda-feira (4)

PORTO ALEGRE: Tempo instável, com chuvas isoladas. Temperaturas entre 16°C e 20°C

CAXIAS DO SUL: Pancadas de chuva e trovoadas. Entre 16°C e 19°C

SANTA MARIA: Pancadas de chuva e trovoadas. Entre 14°C e 19°C

SANTA ROSA: Pancadas de chuva e trovoadas. Entre 16°C e 20°C

ERECHIM: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 16°C e máxima de 22°C

URUGUAIANA: Nuvens ao longo do dia. Mínima de 13°C e máxima de 18°C

TORRES: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18°C e máxima de 21°C

RIO GRANDE: Tempo aberto e com poucas nuvens. Entre 15°C e 18°C

MOSTARDAS: Tempo aberto e com poucas nuvens. Entre 18°C e 20°C

PASSO FUNDO: Pancadas de chuva e trovoadas. Entre 15°C e 20°C

BAGÉ: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 17°C