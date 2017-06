Sobe para 11 o número de mortes por gripe A no Rio Grande do Sul

Saúde

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou, na tarde desta sexta-feira (2), a 11ª morte por gripe A no Rio Grande do Sul em 2017. A vítima é uma idosa de 89 anos, moradora de Sarandi, no norte gaúcho.

Conforme o secretário João Gabbardo dos Reis, ela tinha doença cardíaca e diabetes, e não havia se vacinado. O óbito ocorreu no dia 19 de maio, em um hospital de Passo Fundo. O Estado recebeu nesta sexta-feira a confirmação de que a causa da morte foi gripe A.

A uma semana do fim da campanha de vacinação contra a gripe, o Rio Grande do Sul ainda precisa imunizar um alto número de gestantes e de crianças de até cinco anos. A meta é atingir 90% em todos os grupos prioritários – no entanto, apenas 64% das crianças e 65% das gestantes se vacinaram. Os outros grupos já atingiram a meta, com exceção dos trabalhadores da área da Saúde.



Desde o começo da campanha, 3,04 milhões de pessoas foram imunizadas contra a doença. A meta para os grupos prioritários é de 2,5 milhões — e, por enquanto, 2,06 milhões foram vacinados. O secretário acredita que dificilmente o Estado consiga cumprir a meta:

— Nos últimos anos, a meta de vacinação era de 80% entre os grupos prioritários. Neste ano, elevamos para 90%. No entanto, levando em consideração os números atuais, dificilmente chegaremos a 90% — projeta.

A campanha se encerraria na última sexta-feira (26), mas foi estendida até o dia 9 de junho e aberta a toda a população. Somente na segunda etapa da campanha, 300 mil pessoas foram imunizadas – 46% do público e alvo e 54% entre as demais pessoas.