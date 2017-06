Sobe para 14 o número de mortes por gripe no Rio Grande do Sul em 2017

Saúde

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou, na tarde desta terça-feira (6), mais três mortes por gripe no Rio Grande do Sul. Com isso, sobe para 14 o número de óbitos em 2017 no Estado – do total, 12 foram por Gripe A. As informações são da Rádio Gaúcha.

Entre as vítimas, está uma gestante de 35 anos, de Gravataí, que morreu no dia 3 de junho. A SES ainda tenta confirmar se ela foi ou não imunizada contra a doença.

Os outros dois óbitos são de um homem de 58 anos, de Caxias do Sul, e de uma idosa de 69 anos, de Taquara. Nenhum deles se vacinou contra a gripe. O homem teve a morte confirmada em 1º de junho, e a idosa, em 2 de junho.

A campanha de vacinação está aberta a toda a população gaúcha, mas, mesmo assim, a média de doses aplicadas caiu. A imunização segue gratuitamente nos postos de saúde até sexta-feira (9).

