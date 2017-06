Terça-feira será de chuva fraca em parte do Rio Grande do Sul

Previsão

Zero Hora

Por: Zero Hora

O tempo fica instável em parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Há risco de chuva nas regiões Metropolitana, Central, Litoral Norte e Serra. A previsão é de precipitações fracas, abaixo dos 10mm. Uma massa de ar frio deve deixar o tempo firme nas demais áreas, incluindo a Fronteira Oeste, onde a cheia do Rio Uruguai deixou mais de 300 famílias fora de casa.

A chuva, no entanto, ganha força a partir de quinta-feira, conforme a meteorologista Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia.

– A condição (tempo instável) se espalha por todo o território gaúcho. Estão previstos temporais, com acumulados por volta dos 100mm, principalmente no Norte e no Noroeste gaúcho.

A temperatura fica amena na terça-feira. Bagé e Quaraí devem registrar a mínima do RS, 8°C, enquanto Iraí, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões marcam a máxima, 22°C. Em Porto Alegre, os termômetros variam pouco, entre 15°C e 17°C.

Leia mais

CIEE oferece para estudantes oficinas gratuitas de capacitação em Porto Alegre

Inscrições para o ProUni do segundo semestre começam nesta terça-feira

Mais de 1,8 milhão de trabalhadores ainda não sacaram o Abono Salarial 2015: veja se você tem direito



Confira a previsão para algumas cidades:



Capital: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 15°C e máxima de 17°C

Pelotas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 14°C e máxima de 17°C

Caxias do Sul: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 13°C e máxima de 19°C

Santa Maria: chuva fraca, com períodos de melhoria. Mínima de 13°C e máxima de 17°C

Santa Rosa: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 14°C e máxima de 19°C

Erechim: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 14°C e máxima de 20°C

Uruguaiana: muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 10°C e máxima de 18°C

Torres: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 18°C e máxima de 19°C

Rio Grande: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 15°C e máxima de 18°C

Mostardas: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 17°C e máxima de 19°C

Passo Fundo: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 14°C e máxima de 19°C

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 8°C e máxima de 16°C