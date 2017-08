Após chuva, a quarta-feira deve ser de tempo firme em boa parte do RS

Céu claro

Zero Hora

Por: Zero Hora

A frente fria que provocou chuva e transtornos no Rio Grande do Sul perde força e o tempo fica firme em boa parte do Estado nesta quarta-feira (09). Podem ocorrer precipitações fracas em cidades da faixa norte.

– Essa condição de tempo aberto deve ser só amanhã (quarta-feira). Na quinta-feira, a chuva volta a predominar no Estado – afirma a meteorologista da Somar Maria Clara Sassaki.

Leia mais

A história e os ensinamentos do brasileiro que largou tudo para virar um "monge delivery"

Universidade do RS cria programa que estimula soluções inovadoras para problemas da comunidade

Mega Sena terá três sorteios nesta semana e pode pagar R$ 46 milhões nesta terça-feira

Segunda ela, uma massa de ar frio deve deixar a temperatura mais baixa, em relação a de terça principalmente à tarde. Em Porto Alegre, a previsão é de predomínio de sol. Os termômetros registram entre 11°C e 19°C. Na terça, variou de 14,4°C a 20,5°C.

– No fim de semana, o tempo volta a ficar firme em quase todo o Estado, mas deve chover de forma volumosa na fronteira com o Uruguai – completa.

href="http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/educacao/noticia/2017/08/universidade-do-rs-cria-programa-que-estimula-solucoes-inovadoras-para-problemas-da-comunidade-9864802.html">

Segunda ela, uma massa de ar frio deve deixar a temperatura mais baixa, em relação a de terça principalmente à tarde. Em Porto Alegre, a previsão é de predomínio de sol. Os termômetros registram entre 11°C e 19°C. Na terça, variou de 14,4°C a 20,5°C.

– No fim de semana, o tempo volta a ficar firme em quase todo o Estado, mas deve chover de forma volumosa na fronteira com o Uruguai – completa.