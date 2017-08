Chuva deve continuar no Rio Grande do Sul no domingo de Dia dos Pais

Mais água

Nada de passeios ao ar livre com os pais neste domingo. A maior parte das cidades do Rio Grande do Sul deve ter um Dia dos Pais com chuva e nuvens no céu, de acordo com a previsão da Somar Meteorologia. Em Porto Alegre, por exemplo, há possibilidade de pancadas a qualquer momento do dia, com temperatura máxima de 18ºC.

A situação se repete em cidades de norte a sul do Estado. Pelotas, Rio Grande, Caxias do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Erechim, Mostardas e Passo Fundo têm, todas, a mesma previsão: chuvas a qualquer hora do dia e temperaturas entre 15ºC e 20ºC, com pouca variação.

Duas cidades fronteiriças são as exceções a essa regra: Uruguaiana, na Fronteira Oeste, e Bagé, na Campanha. Se na primeira a previsão é de muitas nuvens, sem referência à possibilidade de chuvas, na segunda a meteorologia prevê tempo instável, com possibilidade de chuvas isoladas. Em ambas, as temperaturas não superam os 17ºC e podem chegar a mínimas próximas dos 10ºC.

Na segunda-feira, o tempo melhora, mas não chega a abrir: a maior parte das cidades volta a ter um dia de tempo instável, com possibilidades de pancadas.

A Marinha vem alertando para a possibilidade de ressaca em todo o litoral gaúcho, com possibilidade de ondas de até quatro metros até segunda-feira.