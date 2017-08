Chuva se afasta, e quarta-feira será de tempo firme em quase todo o RS

Previsão do tempo

Após uma terça-feira (8) de chuva e estragos pelo Rio Grande do Sul, a quarta-feira (9) será de tempo firme e limpo em praticamente todo o Estado. Segundo previsão da Somar Meteorologia, as áreas de instabilidade se afastam. Somente na Serra serão registradas pancadas fracas e isoladas.



Porém, a estabilidade climática será passageira. Ainda de acordo com a Somar, a chuva retorna ao RS na quinta-feira (10) e só deve cessar no início semana que vem.



— A partir de amanhã (quinta-feira) um sistema, associado a um corredor de umidade vindo da Amazônia, chega no Rio Grande do Sul. Chove, mas não será uma chuva de grandes acumulados. E essa condição permanecerá durante o final de semana — afirmou a meteorologista da Somar Heloisa Pereira.



As temperaturas da tarde diminuem em relação ao dia anterior por causa do predomínio do ar mais frio. Em Porto Alegre, a previsão é de predomínio de sol. Os termômetros registram entre 11°C e 19°C.



A mínina no Estado será registrada em São José dos Ausentes: 6ºC. Já em Santa Rosa e Palmeiras das Missões fará a máxima: 24ºC.



