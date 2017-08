Chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

Previsão do tempo

Tempo seguirá instável na maior parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (11). Segundo previsão da Somar Meteorologia, a combinação de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai e um corredor de umidade da Amazônia mantém o dia chuvoso no Estado, com risco de temporal em algumas áreas.



A Fronteira Oeste deve registrar o maior volume de precipitações, principalmente em Alegrete, Uruguaiana e São Borja. O tempo fica seco, com céu nublado, na Serra. Nas demais regiões, chove de forma fraca e isolada.



O noroeste gaúcho é a única região terá tempo firme e calor. Apesar de a agitação marítima diminuir na costa, ainda há alerta para ressacas. No final de semana, as precipitações devem aumentar.



A temperatura mínima do RS será registrada em São José dos Ausentes: 9°C. A máxima, de 31°C, está prevista para Iraí. Os termômetros de Porto Alegre vão ficar entre 14°C a 22°C.



