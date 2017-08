Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta quarta-feira

Como vai ser seu dia

Tudo é possível, mas neste momento você faria bem em se ater ao que está em andamento ao invés de continuar se complicando na tentativa de atingir o que, por enquanto, é inatingível. Administre bem o que tem agora.

Nada dê por garantido, porque, apesar de haver certa medida de segurança no andamento dos assuntos de seu interesse, não será demais prestar atenção às pontas soltas que podem desmontar tudo que pareceria estar bem.



Às vezes acontece de você acertar no alvo sem saber de fato o que está acontecendo. São palavras ditas inadvertidamente que provocam reações, ao seu ver, desproporcionais, porque tocam em pontos nevrálgicos.



O ser humano é imprevisível, não importa o quanto você pense o conhecer. Por isso, não dê nada por sabido em relação às pessoas que fazem parte de seu círculo íntimo, elas estão sujeitas a mudanças e reorientações.

Cuide para não ser você a alma protagonista que faz as coisas se complicarem desnecessariamente. Cuide para que suas atitudes sejam corrigidas pelos acontecimentos, em vez de teimar continuar no mesmo rumo original.



Hoje sua alma se sente inclinada a buscar o impossível, a se encrencar. Há algo de virtuoso nesse movimento, porque indica o espírito de aventura necessário para sair da rotina e se conectar a mundos diferentes.

As loucuras que as pessoas cometem não podem ser previstas, porque de outra maneira não poderiam ser chamadas de loucura, seriam apenas constatações de um movimento normal e previsível. Coisas acontecem, nada pode ser feito.

Divida os assuntos que precisa administrar hoje para que tudo seja mais fácil. Quanto maior for a variedade, mais você precisará se organizar antecipadamente, gastando mais tempo com o planejamento do que com a execução.

Não poderá ir muito longe com recursos escassos. Por isso, a constatação dessa carência é importante, apesar de frustrante. Passe rápido pela frustração, olhe além dela, pois, o caminho continua aí, disponível.



É fácil complicar tudo, muito mais fácil do que você imagina. Por isso, preste atenção aos sinais, porque a vida tem mecanismos misteriosos para alertar sua alma de que se complica desnecessariamente.

Nada pode ser escondido para sempre, há todo um jogo de coincidências que subverte a lógica humana e que, se mostra muito maior do que nossa capacidade de entendimento. Uma situação assim é sempre libertadora.



Provavelmente será necessário chamar novamente a atenção das pessoas que, teoricamente, estariam aí para ajudar, mas que, como continuam pensando em si mesmas exclusivamente, atrapalham em vez de ajudar.