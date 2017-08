Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta quinta-feira

Como vai ser seu dia

Nem sempre o impossível precisa acontecer, nem tampouco você se esforçar exageradamente para superar os obstáculos. Há momentos da vida que são muito simples e que precisam ser respeitados e aproveitados assim.

Não seria sábio permitir que as pessoas se sintam íntimas de você em ambientes que não são adequados a isso. Procure manter certa distância para que não se perca o devido respeito. Isso é fundamental neste momento de sua vida.



São os pequenos detalhes, bem administrados, que fazem a qualidade de um grande caminho. Isso é evidente para as pessoas que não se deixam seduzir por objetivos magníficos, mas que prestam atenção ao momento presente.



Nos dias de hoje você se encontra numa posição que em algum lugar do passado parecia impossível de atingir. Pois é, as coisas vão se entretecendo com a combinação de sua força de vontade e a ajuda das circunstâncias.

O espírito de aventura é sagrado, mas acontece também que nem todas as aventuras resultam na ampliação de sua percepção do mundo. É preciso usar o discernimento também, para evitar complicações desnecessárias.



Ninguém é obrigado a adivinhar seus anseios, você precisa se expressar com a maior clareza possível e, se temer os resultados, tentar se comunicar com discrição, dando margem a recuar como se nada tivesse acontecido.

Para as pessoas é fácil dar conselhos a você, porque não são elas que ficarão na linha de frente, tendo de arregaçar as mangas e dar conta do recado. Por isso, não ouça conselhos, mas observe o panorama com seus próprios olhos.

Você não precisa gostar do que precisa ser feito, apenas fazê-lo com a alma desapegada dos resultados, ciente de ocupar um lugar na história do mundo, que não é nem importante nem desprezível, é apenas seu lugar.

As perspectivas incomodam sua alma, porque revelam a necessidade de sair da zona de conforto e se aventurar, justo num momento em que você acharia melhor se aquietar. Porém, quietude não é próprio de Sagitário.



Há assuntos que precisam ser conversados devidamente para que não haja margem que faça as pessoas especularem sobre algo diferente acontecer e, como resultado disso, perturbarem o ambiente com suspeitas inúteis.

Quando as pessoas acreditam nas fantasias que imaginam, é fácil se deixar contaminar com o entusiasmo delas. Você sempre terá uma tênue voz interior, a intuitiva, para ajudar a orientar as coisas num terreno seguro.



Tarefas que em outros momentos causariam rejeição em sua alma, neste momento passam a ser vistas, não apenas como necessárias, mas como agradáveis também. Isso sinaliza a dimensão das mudanças que estão em andamento.