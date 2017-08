Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta segunda-feira

Como vai ser seu dia

Reúna seus recursos, contabilize tudo que você possui, mas não se atenha apenas ao que for material, coloque nessa conta também os recursos mentais e emocionais, porque as realizações se desenvolvem em todos os mundos.

As coisas são como são e não como você gostaria que fossem nem muito menos como deveriam ser. Parta do princípio de que há uma realidade que sobreleva o alcance de seu entendimento e que você não precisa brigar com ela.



Confessar tudo que você pensa seria provocar conflitos desnecessários, porque as pessoas reagiriam contrariadas. Essas confissões não seriam verdades, apenas verborragia, nem sempre consistente.



Cuide para que sua boa vontade não se converta em permissão para as pessoas imaginarem que você faria tudo por elas, inclusive segurar a barra dos riscos que elas mesmas deveriam assumir. Boa vontade não é ingenuidade.

Bater na mesma tecla pode ser sinal de persistência, mas também de burrice, quando a alma desconsidera o efeito do tempo e as condições sempre mutáveis das circunstâncias. Procure sempre fazer ajustes ao seu comportamento.



Ainda que você teime em continuar julgando a realidade e as pessoas com a mesma medida de outrora, no íntimo sua alma reconhece que as coisas mudaram muito e que não seria possível continuar vivendo no passado.

Hoje será bastante difícil manter as pessoas unidas e trabalhando pelo mesmo objetivo, a dispersão reina, alimentada pelo instinto de sobrevivência individual, que faz as pessoas se olharem com desconfiança. Desafio.

Os conselhos que você receber hoje e que estimularem ações imediatas podem soar maravilhosos, mas seria bom você os passar por um crivo fino e os testar antes de convertê-los em suporte para atitudes arriscadas.

Chavões não ajudarão, a comunicação precisa ser adaptada aos requerimentos das pessoas com que você tratar hoje. Este é um momento em que você precisará dar seu melhor para se fazer entender, mas valerá a pena.



Da mesma forma com que nem tudo que brilha é ouro, tampouco todos os desejos que surgem excitantes levam a satisfações maravilhosas. É preciso agir com discernimento para não perder tempo com questões frustrantes.

A teimosia alheia é cansativa, mas é equivalente à teimosia com que, de vez em quando, você também trata as pessoas. Na verdade, a teimosia é cansativa independentemente de qual for a sua fonte. Melhor desistir dela.



É impossível não se cansar com a repetição exaustiva de obrigações que parecem não levar a nada. Porém, esta não seria uma boa hora para desistir ou chutar o balde, deposite um voto de confiança nessa repetição.