Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta sexta-feira

Como vai ser seu dia

A imaginação se torna fértil e junto com ela vem uma injeção de ânimo fora do comum. É preciso administrar isso com sabedoria, para que, no fragor do entusiasmo, você não se lance a tomar atitudes precipitadas. Tudo em seu lugar.

Tratar bem as pessoas para receber o mesmo delas, essa é uma equação mais do que justa, é necessária. Uma atitude dessas é independente de educação ou bons modos, é sinal de respeito pela Vida de sua vida.



Evite esperar que algo maravilhoso aconteça para quebrar essa rotina enfadonha que não tem mais nada a oferecer a você. A espera pode até ser um dia recompensada, mas hoje é o caso de você quebrar a rotina intencionalmente.



Comunique suas ideias com carinho, respeitando as limitações das pessoas com que você se relaciona. Procure agir de modo que elas não se sintam diminuídas nem colocadas de lado, mas incluídas na sua visão de mundo.

Sentir-se bem e cultivar emoções virtuosas em relação às pessoas que fazem parte do seu círculo íntimo, isso é algo que merece ser compartilhado. Cuide apenas para escolher uma boa hora para isso, sem nada impor.



Nada acontece ao acaso, pois, no fundo há um significado para cada evento e um fio de meada universal que alinhava toda a diversidade de experiências. É hora de você meditar com profundidade para encontrar o significado.

Quando as tarefas são feitas de má vontade, o resultado não tem como ser bom. Contudo, como a boa vontade não pode ser programada, porque, ou é espontânea ou simplesmente não é, tudo dependerá do seu estado de ânimo.

Seus planos prosperam e isso é motivo de celebração. Considere o seguinte, a celebração seria multiplicada se os seus planos incluíssem a maior quantidade possível de pessoas, sem prejudicar ninguém de forma intencional.

A sensualidade é uma forma de agradar e receber agrado também, e não há hora nem lugar certos para acontecer. Observe ao ser redor, principalmente nos momentos em que ninguém conhecido estiver perto de você.



As coincidências não hão de ser confundidas com o acaso. Coincidências são sincronizações cósmicas que produzem encontros importantes, marcos que, aproveitados, servem para dar rumo interessante à vida.

O terreno seguro no qual você quer pisar não depende de circunstâncias objetivas, mas de seu estado de ânimo. Ou seja, está tudo em sua mente; você pode estar no melhor cenário e não o desfrutar se o humor for ruim.



Procure beleza nos mínimos detalhes que estão disponíveis ao seu redor. Evite repetir o erro que nossa humanidade comete desde sempre, buscar longe o que, de fato, está ao alcance de sua mão. Observe com bons olhos.