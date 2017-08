Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta terça-feira

Como vai ser seu dia

Onde houver pessoas reunidas sempre haverá conflito de interesses, porque naturalmente cada pessoa pensa em seu próprio benefício. O espírito de grupo não é natural, mas possível, precisa ser aceito como um benefício maior.

Sempre haverá novas oportunidades, por isso, se movimente com leveza, não dando atenção aos conselhos insidiosos da ansiedade, que sugere estar tudo por um fio, tudo prestes a ser perdido para sempre. Só que não.



Pontos de vista são sempre parciais e é muito saudável ampliá-los periodicamente, aceitando perspectivas que, de início, pareçam ser adversas ao seu posicionamento. A ampliação intelectual é melhor do que o estreitamento.



Veja que nem todas as suspeitas conduzem a descobertas esclarecedoras; algumas delas, pelo contrário, confundem e atrapalham. É para isso que sua mente tem o poder de discernir, para se livrar de confusões.

Hoje é um bom dia para você fazer novamente aqueles pedidos que foram recusados outrora. Não que haja garantia total de acolhimento, mas pelo menos você encontrará um terreno mais flexível para iniciar uma negociação.



Ainda que for verdadeira sua percepção de que o lugar que ocupa diminui sua capacidade de agir, mesmo assim por enquanto é o lugar onde você deve demonstrar que seu talento é maior. Tudo na prática, nada na teoria.

Se não houver ninguém disponível para compartilhar o espírito de celebração que tomou conta de sua alma, não hesite, celebre assim mesmo e, talvez, nesse movimento você acabe encontrando pessoas novas e disponíveis.

Os lugares nos quais você sempre encontra sossego e onde você se recupera do estresse, podem, neste momento, não garantir os mesmos resultados. Seria melhor você mudar o roteiro em vez de tentar repetir o mesmo.

Procure se exercitar na arte de não prestar atenção à voragem de pensamentos que sua mente produz. Isso fará com que você não se lance a tomar atitudes que, no dia de hoje, seriam contraproducentes. Deixe a mente pensar sozinha.



Nada é seguro, mas apesar de essa ser uma constatação realista, ela não deve servir para alimentar sua insegurança. Sempre haverá certa margem de incerteza com a qual você deve lidar com naturalidade.

Persistir é uma virtude, mas que não se aplica a todos os momentos da vida. Em alguns momentos é melhor desistir, porque só a desistência faria com que você poupasse vitalidade e evitasse desentendimentos.



Livre-se sem piedade dos demônios interiores que fazem você se sentir menor do que você é. Sem importar-se com os resultados, avance e atue com firmeza, para se abrir caminho em direção ao que pretende realizar.