Confira a previsão do horóscopo de cada signo para este domingo

Como vai ser seu dia

Quando a ficha cai não há mais como fingir que não se sabe o que se sabe. É hora de tocar a bola para frente, pois, ainda há muito jogo para acontecer e você, com certeza, tem um protagonismo que há de desempenhar.

Não importa o quão constrangedor seja ter de conviver com pessoas com as quais você não tem nenhuma identificação, o fato de elas existirem e se relacionarem com você indica uma necessidade que ainda precisa ser suprida.



Agora é possível fechar alguns acordos que sentarão as bases para, futuramente, algo importante acontecer, algo concreto que eliminará as incertezas sobre o futuro, ou pelo menos as diminuirá bastante.



Faça pouco, mas faça bem, essa é a melhor orientação para um dia como hoje. Você marcará presença através do cuidado que tiver com os detalhes, porque apesar de ninguém notar isso, você criará um ambiente ótimo.

Nenhum desejo há de ser considerado banal, pois, a alma sente o mesmo ardor em relação a todos. São os resultados que dirão se a satisfação de certos desejos precisa ser deixada de lado, por não ter valor algum.



Saber algo e não tomar a atitude pertinente ao caso, isso seria negligência pura e simples, não importa o quanto alguém queira se justificar. Evite cometer esse erro, que empurra ao futuro o que poderia ser feito já.

A pressão que as pessoas próximas exercem não há de ser desconsiderada, como se elas estivessem apenas perturbando você. Essa pressão há de ser valorizada para você fazer algumas correções e ajustes importantes.

Decisões precisam ser tomadas e a melhor perspectiva de todas é a de você se basear no benefício da maior quantidade possível de pessoas, evitando tentar fazer dano de forma intencional a quem quer que seja.

Coloque em prática suas ideias, este é um ótimo momento para aproximar a teoria da realidade concreta, nem que seja para você perceber que algumas dessas ideias são impraticáveis e, por isso, seria melhor descarta-las.



No fundo, você sabe o que precisa ser feito, por isso, não há como fingir que poderia passar por este momento como se nada estivesse acontecendo. Tome a iniciativa de cumprir sua função neste momento da história.

Não importa o teor das confusões que estejam em andamento, o que importa é que você faça sentir sua influência congregadora e tome as atitudes pertinentes para tentar acalmar os ânimos de todas as pessoas envolvidas.



Faça acontecer, nada espere, tome você as atitudes necessárias para se aproximar dos seus anseios e, se por ventura ou desventura, o temor barrar esse movimento, faça da luta para superá-lo o objetivo principal.