Confira a previsão do horóscopo de cada signo para este sábado

São os pequenos detalhes que atrapalham, por isso, cuide para não fazer drama exagerado em cima desses, pois, apesar de serem muitos e diversos, nada indica que o cenário continuará assim por muito tempo pela frente.

Desejos contraditórios deixam a alma perplexa, mas nada indica que seja hora de tomar decisões. Por isso, o melhor a fazer no momento é aproveitar a ambiguidade e ganhar tempo para observar melhor o andamento de tudo.



O dinamismo é interessante, porque renova tudo. Porém, nem sempre é propício se deixar levar pelo dinamismo, porque em determinados momentos só serve para atrapalhar o que poderia ter sido preservado como estava.



Procure aceitar as demoras que ocorrerem como resultado da imperícia das pessoas envolvidas nesta parte do caminho. Considere natural que isso aconteça, já que nada está fácil para ninguém. Mais tolerância.

Fazer as coisas do seu jeito pareceria uma boa ideia, só que não. Procure ter clareza a respeito dos movimentos que fizer hoje e nos próximos dias, para não correr o risco de, com boa intenção, enfiar os pés pelas mãos.

Não será perda de tempo refletir um pouco mais profundamente sobre os acontecimentos em curso. Isso servirá para você adquirir mais clareza a respeito do cenário e, também, das pessoas envolvidas nos projetos.

O espírito de equipe não é algo que aconteça naturalmente entre as pessoas, só diante de calamidades, na melhor das hipóteses, as pessoas se unem. Porém, é imprescindível você lutar para o grupo funcionar bem.

Talvez tenha chegado a hora de você desistir de planos que há muito tempo busca realizar. Esta é a hora de você observar que uma perspectiva completamente diferente se abriu e que é propício se dedicar a ela.



Revise tudo que você pensava ter entendido bem, pois, os conceitos que se consolidaram em sua mente correm o risco de terem sido superados pela realidade e, por isso, terem também se convertido em preconceitos.

Há dias em que parece que os objetos conspiram para, ao mesmo tempo, deixarem de funcionar direito. Em vez de se irritar com isso, aproveite o cenário como um sinal de ser prudente desacelerar e se despreocupar.



Nada é certo num mundo incerto e cheio de pessoas que ainda não têm certeza sobre o que elas desejam da vida. Por isso, sua margem de tolerância precisa ser ampla e flexível, senão os relacionamentos seriam impossíveis.