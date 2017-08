Confira o resultado da Mega Sena e outras loterias deste sábado, 5 de agosto /

Sorteios

MEGA SENA

Resultado do concurso nº 1.955, sorteado na cidade de Itabela, BA:

15 - 27 - 33 - 36 - 41 - 45

Premiação:

Sena - 6 números acertados: Não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 147 apostas ganhadoras, R$ 22.299,78

Quadra - 4 números acertados: 7.391 apostas ganhadoras, R$ 633,60

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 08/08/2017: R$ 46.000.000,00



DUPLA SENA

Resultado do concurso nº 1.677 , sorteado na cidade de Itabela, BA:

1º sorteio

07 - 25 - 28 - 32 - 33 - 46

2º sorteio

02 - 18 - 22 - 24 - 28 - 45

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados: Não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 31 apostas ganhadoras, R$ 1.684,77

Quadra - 4 números acertados: 1.039 apostas ganhadoras, R$ 57,44

Terno - 3 números acertados: 15.777 apostas ganhadoras, R$ 1,89

Premiação - 2º sorteio

Sena - 6 números acertados: Não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 15 apostas ganhadoras, R$ 3.133,68

Quadra - 4 números acertados: 909 apostas ganhadoras, R$ 65,66

Terno - 3 números acertados: 16.117 apostas ganhadoras, R$ 1,85

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 08/08/2017: R$ 900.000,00

TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 1.066, sorteado na cidade de Itabela, BA:

16 - 18 - 21 - 38 - 41 - 48 - 54

Time do coração: AMERICANO/RJ

Premiação:

7 números acertados: Não houve acertador

6 números acertados: 4 apostas ganhadoras, R$ 22.904,84

5 números acertados: 125 apostas ganhadoras, R$ 1.047,07

4 números acertados: 2.558 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 25.539 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: 5.680 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 08/08/2017: R$ 2.200.000,00

QUINA

Resultado do concurso nº 4.448, sorteado na cidade de Itabela, BA

10 - 22 - 27 - 32 - 59

Quina - 5 números acertados: Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados: 74 apostas ganhadoras, R$ 5.201,33

Terno - 3 números acertados: 5.678 apostas ganhadoras, R$ 101,93

Duque - 2 números acertados: 137.655 apostas ganhadoras, R$ 2,31

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 07/08/2017: R$ 1.400.000,00

FEDERAL

Resultado do concurso nº 5.203, sorteado na cidade de Itabela, BA:

1º: bilhete 52583 - valor do prêmio 700.000,00

2º: bilhete 83523 - valor do prêmio 36.000,00

3º: bilhete 64070 - valor do prêmio 30.000,00

4º: bilhete 39008 - valor do prêmio 24.700,00

5º: bilhete 53553 - valor do prêmio 20.146,00

Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para Bento Gonçalves/RS (série A e série B).