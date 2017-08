Confira o resultado das loterias desta quarta-feira /

Sorteio

QUINA



Resultado do concurso nº 4.451, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

25 - 43 - 54 - 70 - 77



Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve acertador

Quadra - 4 números acertados: 55 apostas ganhadoras, R$ 6.979,03

Terno - 3 números acertados: 4.637 apostas ganhadoras, R$ 124,47

Duque - 2 números acertados: 113.946 apostas ganhadoras, R$ 2,78



Acumulado para o próximo concurso: R$ 707.085,21



LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 1.548, sorteado na cidade de Feijó (AC):

02 - 03 - 04 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23



Premiação:

15 acertos: 3* apostas ganhadoras, R$ 637.315,94

14 acertos: 503 apostas ganhadoras, R$ 1.670,80

13 acertos: 17.341 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 199.393 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 1.051.216 apostas ganhadoras, R$ 4,00



*Apostas de Salvador (BA), Matão (SP) e São Paulo (SP).



Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 11/08/2017: R$ 1.700.000,00

FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.204, sorteado na cidade de Feijó (AC):

1º bilhete: 04.339 - valor do prêmio R$ 350.000,00

2º bilhete: 31.745 - valor do prêmio R$ 18.000,00

3º bilhete: 41.115 - valor do prêmio R$ 15.000,00

4º bilhete: 15.336 - valor do prêmio R$ 12.000,00

5º bilhete: 51.241 - valor do prêmio R$ 10.888,00

O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para Campinas (SP).

MEGA SENA

Em razão da Mega Semana dos Pais, a Mega Sena teve concurso na terça-feira (8) e terá outros sorteios nesta quinta-feira (10) e no sábado (12).