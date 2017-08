Defesa Civil do RS se mantém em alerta por conta da ressaca do mar /

Clima

A agitação do mar no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina mantém, pelo menos até o final deste domingo, a Defesa Civil Estadual em alerta por conta do risco de inundações. Até o começo da manhã, o órgão não havia registrado maiores problemas.

De acordo com os prognósticos do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o vento forte que sopra do nordeste pode provocar ondas de até quatro metros. Em mar aberto, poderão chegar a seis metros.

A agitação marítima tenderá a diminuir na segunda-feira, porém, ainda serão observadas ondas de até três metros.