Detran vai leiloar veículos em Carazinho nesta quinta-feira 

Leilão

O Detran do Rio Grande do Sul vai promover nesta quinta-feira (10) um leilão de veículos e de sucatas em Carazinho, na região norte do Estado. As vendas começarão às 10h, no auditório do campus da Universidade de Passo Fundo (UPF) do município.



De acordo com o Detran, mais de 280 itens, entre veículos ou sucatas, serão leiloados. Vários carros regularizados e aptos a voltarem a circular vão ser comercializados.



Os veículos foram recolhidos e estão retidos administrativamente nos depósitos de Carazinho, Espumoso, Fontoura Xavier, Não-Me-Toque, Soledade e Barros Cassal. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas.



As sucatas só poderão ser compradas por empresas que atuam como desmanche de veículos, venda de peças usadas ou reciclagens vinculadas ao Detran-RS.