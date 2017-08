Domingo será ensolarado e com temperaturas agradáveis no Rio Grande do Sul

Previsão do Tempo

O domingo (6) será marcado por tempo aberto e temperaturas agradáveis na maior parte do Rio Grande do Sul. Conforme a Somar Meteorologia, no início do dia, o frio vai predominar na maioria das regiões do Estado, mas com menos intensidade em relação aos últimos dias.

No período da tarde, o predomínio do sol deixará o clima mais ameno. Após o meio-dia, as temperaturas vão aumentar, ficando na casa dos 20ºC.

A mais baixa deste domingo deve ser registrada em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, onde os termômetros podem marcar 4ºC nas primeiras horas do dia. São Borja, na Fronteira Oeste, será uma das cidades com a maior alta no Estado: 24ºC.

Em Porto Alegre, as temperaturas ficarão entre 11ºC e 22º, conforme os dados atualizados da Somar Meteorologia. O tempo será aberto e ensolarado na Capital, com sensação mais agradável entre o início e o fim da tarde.

Quem quer curtir o sol com sensação térmica mais elevada deve aproveitar o domingo (6), pois a chuva volta ao Estado na segunda-feira (7), de acordo com a meteorologista Heloisa Pereira, da Somar:

— Neste domingo, o tempo será seco e com temperaturas amenas em todo o RS. Na segunda-feira, a chuva será registrada na Fronteira Oeste no início da manhã. A instabilidade deve avançar sobre o Estado ao longo do dia — disse.



Confira a previsão para o domingo em algumas cidades



Porto Alegre: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 11°C e máxima de 22°C

Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 23°C

Caxias do Sul: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 6°C e máxima de 21°C

Santa Maria: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 10°C e máxima de 22°C

Santa Rosa: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 11°C e máxima de 24°C

Erechim: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 9°C e máxima de 23°C

Uruguaiana: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 12°C e máxima de 23°C

Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13°C e máxima de 23°C

Rio Grande: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15°C e máxima de 19°C

Mostardas: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 15°C e máxima de 19°C

Passo Fundo: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 9°C e máxima de 22°C

Bagé: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 9°C e máxima de 21°C



