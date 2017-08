Evento em Porto Alegre aborda inovação e criatividade

Debates

Soraia Schutel e Rodrigo Giaffredo estão entre os participantes do BS Festival, que ocorre no dia 19, na capital gaúcha Foto: Montagem / Divulgação / Divulgação

Porto Alegre receberá no próximo dia 19 alguns dos mais ilustres personagens da área de inovação no país. A primeira edição do BS Festival envolverá 60 especialistas para debater criatividade em suas vertentes tradicionais e também inusitadas: marketing, blockchain (sistema de registros das operações com bitcoins), mercado de vídeos de games, universo das startups, mobilidade urbana, diversidade de gênero, inovações na área da educação e até criação na gastronomia.

– A proposta é reunir pessoas que pensam diferente e fazem a diferença em diversas áreas – explica Wayner Bechelli, um dos organizadores do evento, que terá como base o Shopping Total.

Alguns dos palestrantes sob os holofotes são Edson Erdmann, sócio da Histórias Incríveis e diretor artístico de espetáculos como a inauguração do Beira-Rio e o Natal Luz de Gramado, Erika Kitabayashi, da pulsante agência paulista FLAGCX, Alessandro Sassaroli, gerente do YouTube Gaming para América Latina, e Rodrigo Giaffredo, agile no time de CIO Services da IBM América Latina e professor do Centro de Inovação e Criatividade da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Palestrantes internacionais também estão confirmados, como Peter Kronstrøm, diretor do Copenhagen Institute for Futures Studies Latin America, que abordará o futuro da comunicação e da inovação.

Proposta é semelhante à do SXSW, que ocorre no Texas

O público-alvo inclui pessoas de 20 a 35 anos com espírito empreendedor, vivência nos segmentos da comunicação e interesse por startups – além de curiosos de todas as áreas e idades. Não é mera coincidência o alinhamento com a proposta do festival SXSW, no Texas, nos Estados Unidos, um dos mais efervescentes eventos de inovação do mundo, com maratonas de debates e reunião de milhares de pessoas.

– No mundo inteiro, existem grandes exemplos de eventos que movimentam as discussões sobre criatividade. Nos inspiramos neles para fazer de Porto Alegre uma das capitais internacionais da inovação – afirma Bechelli. A expectativa é de reunir mais de 750 pessoas em diferentes locais no Shop-ping Total e no bairro Floresta. Para valorizar a região, os debates e as apresentações ocorrerão em espaços não usados tradicionalmente para eventos, como pubs, lojas e até um café colonial. Além de palestras, o evento no dia 19 terá passeios de bike pelo 4º Distrito, um dos espaços criativos da Capital, show do grupo musical Voice In (jovens que fazem toda a apresentação apenas com vozes) e coincidirá com uma edição especial do Ceva no Total, com mais de 40 marcas de cervejas artesanais.

O BS Festival é uma iniciativa do Black Sheep Project, do Espaço Voz e do Grupo Austral, com o apoio do Grupo RBS.



Serviço

Data: 19 de agosto

Horário: das 9h às 18h

Onde: Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545). Debates e apresentações ocorrerão em pubs, lojas e até em um café colonial no bairro Floresta.

Ingressos: 1º lote (R$120) *Esgotado* / 2º lote (R$140) / 3º lote (R$160,00)

Mais informações: www.bsfestival.com.br

Alguns dos palestrantes

PETER KRONSTRØM - Diretor do Copenhagen Institute for Futures Studies Latin America e fundador do future loungeTM. Tem MBA internacional e é membro do conselho consultivo do Consulado Geral da Dinamarca e do Centro de Inovação Dinamarquês em São Paulo.

ALESSANDRO SASSAROLI - Gerente de parcerias do YouTube Gaming para a América Latina. Formado pela ESPM, já trabalhou com Marketing Esportivo e hoje dedica seu tempo para que canais de games no YouTube cresçam cada vez mais.

ERIKA KITABAYASHI - Chief Product Officer da FLAGCX, responsável pela criação de novos produtos e por projetos de inovação dentro do grupo. Ao longo da carreira já liderou a estratégia de comunicação de marcas como Danone, Unilever e, mais recentemente, o reposicionamento de Skol.

EDSON ERDMANN - Dirigiu artisticamente grandes projetos como a Jornada Mundial da Juventude (ou a chegada do Papa ao Brasil), o evento de 50 anos da Rede Globo e o espetáculo de reinauguração do estádio Beira-Rio.

RODRIGO GIAFFREDO - Agile no time de CIO Services da IBM América Latina. Colunista no Innovation Insider e professor do Centro de Inovação e Criatividade da ESPM.

SORAIA SCHUTEL - Co-fundadora e CEO da Sonata Brasil. Consultora e mentora de jovens empreendedores e professora da escola de gestão e negócios da Unisinos. É pesquisadora na área de Aprendizagem Transformadora e Desenvolvimento Sustentável.

MAYARA MEDEIROS - Desenvolve direção de projetos para TV, pay TV e novos mercados na empresa luzvermelha.tv. Também é responsável pela produção do evento anual PopPorn Festival, especializado em exibição de filmes com temas relacionados a sexualidade.

RAFAEL PARENTE - PhD em educação (NYU), CEO da Aondê / Conecturma (startup de educação), presidente do conselho do CEIPE e sócio-efetivo do Movimento Todos pela Educação. Fundou e dirigiu o LABi, Laboratório de Inovação Educacional, de 2014 a 2017.

MICHELLE SANDER - Sócia da Perestroika Porto Alegre, Michelle também está à frente da Scholé, iniciativa que desenvolve projetos e consultorias em aprendizagem para organizações, escolas, universidades e governos.