Lucro do FGTS: calcule quanto será depositado na sua conta

O trabalhador que tinha saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 31 de dezembro do ano passado terá direito a um depósito na sua conta. O valor que cada um receberá até 31 de agosto corresponde à multiplicação daquele valor pelo índice de distribuição aprovado pelo Conselho Curador do FGTS: 1,93%. Abaixo, calcule quanto vai entrar na sua conta.

Trata-se da distribuição dos lucros do FGTS, definida por lei. O crédito será feito até 31 de agosto. As regras de saque não foram alteradas: demissão sem justa causa, aposentadoria, aquisição de casa própria ou pagamento das prestações do financiamento habitacional, entre outras.