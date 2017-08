Mega Sena sorteia prêmio de R$ 50 milhões nesta quinta-feira

Façam suas apostas

Se algum sortudo acertar as seis dezenas da Mega que serão sorteadas nesta quinta-feira (10), poderá levar para casa nada menos que R$ 50 milhões. Esta é a estimativa da Caixa Econômica Federal para o sorteio que será realizado a partir das 20h, em Feijó, no Acre.

Conforme a instituição, este valor renderia aproximadamente R$ 280 mil por mês se colocado na poupança ou daria para comprar mais de 40 imóveis a um preço de R$ 1,2 milhão.

Leia mais:

Mega Sena terá três sorteios nesta semana

Mega Sena: por que o prêmio acumula tanto?



Esta semana são três sorteios da Mega Sena, em uma programação especial da Caixa para a Semana dos Pais. O primeiro concurso foi na terça-feira e o último será no sábado.

A aposta mínima é de R$ 3,50 e pode ser feita em lotéricas ou pelo Internet Banking da Caixa (exclusivo para clientes do banco) até as 19h. No sábado (12), ocorre o último sorteio da Semana dos Pais.