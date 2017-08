O futebol australiano dá grande apoio ao movimento dos direitos dos gays

The New York Times

Melbourne, Austrália – Na maioria dos fins de semana, em estádios por toda a Austrália, milhares de espectadores lotam as arquibancadas para assistir aos jogos da Liga de Futebol Australiano (AFL). E, na maioria dos fins de semana, podem ver Sam Gilbert chegar para a partida usando um gorro com as listas do arco-íris, símbolo do orgulho gay.

O jogador de 30 anos da defesa do St. Kilda Saints simboliza o atleta moderno da liga, consciente da igualdade. Ele é hétero, mas participa da marcha do orgulho gay todos os anos.

"Quero ajudar. Quero ser um aliado hétero e ter uma voz", disse depois de um treino recente.

Em 22 de julho, o St. Kilda fez sua segunda partida anual do orgulho gay, um jogo de sensibilização com a assinatura do arco-íris, incluindo um no uniforme cada jogador. Esse é apenas um exemplo de como a AFL – um dos principais campeonatos do mundo em termos de média de público, mais ou menos equivalente ao do beisebol americano – tenta se posicionar como uma força para a inclusão.

De acordo com algumas estimativas, quase metade dos torcedores é composta de mulheres, e durante os últimos anos, a liga introduziu eventos e jogos para aumentar a conscientização sobre o câncer de mama e o orgulho gay, além de celebrar populações indígenas e multiculturais do país.

Alguns torcedores, como James Krstic, do St. Kilda, acha tudo isso um pouco demais, argumentando que a liga está muito envolvida em questões sociais. "Acho que esporte é esporte e deve continuar assim", disse.

Mas o trabalho da liga por políticas LGBT acontece em um momento no qual o governo australiano está parado em relação ao casamento gay, com os legisladores em meio a um debate interminável sobre se o fato deve ser abordado no Parlamento ou por referendo, ou se isso nem deve acontecer. E para alguns ativistas, a AFL se tornou um aliado improvável, mostrando como o esporte pode ser mais rápido que a política.

"Se a AFL fosse um Parlamento, já teríamos resolvido a questão do casamento. Não estaríamos tendo essa conversa", disse Clint McGilvray, que trabalha para a Campanha de Igualdade, movimento nacional para expandir as leis do casamento da Austrália.

Porém, a AFL continua lutando por questões de equidade. Incidentes de difamação racial, sexismo e homofobia continuam a manchar sua imagem. Recentemente, um jogador bastante popular, que hoje é apresentador, foi acusado de comportamento transfóbico depois de se referir a Caitlyn Jenner como "essa coisa" em um popular programa semanal da AFL na TV.

Muitos jogadores e torcedores veem a liga – e a própria Austrália – como uma entidade ainda em transição para um futuro incerto.

Até agora, nenhum jogador da AFL, atual ou aposentado, saiu do armário, apesar de alguns deles, além dos treinadores, acharem que há vários que poderiam fazê-lo. Alguns argumentam que esse ato seria a medida real da mudança cultural.

"A AFL nunca reconheceu que há um problema que precisa ser corrigido. O fato de que os jogadores não se sentem confortáveis para isso é um reflexo", disse Jason Ball, um ex-futebolista amador que se tornou o jogador gay mais famoso do esporte ao revelar sua homossexualidade, em 2012.

Em uma noite fria de sábado em julho, velhas e novas versões da masculinidade australiana estavam em exposição nos vestiários do St. Kilda.

"Nós temos de ter a coragem de ir lá e fazer nosso jogo", gritou um técnico assistente antes da partida. Os jogadores vagavam pelo vestiário propositadamente, abraçando seus companheiros de equipe um por um.

Não foi um jogo com temática do orgulho gay, mas na torcida do St. Kilda, pompons enormes, banners gigantes e algumas bandeiras do arco-íris eram sacudidos a cada gol.

"A cultura da liga está mudando. Espero que em breve um jogador gay saia do armário,", disse Sharon Baynes, antiga torcedora do Saints, usando um cachecol multicolorido.

Shannon Downey, 32 anos, que joga futebol australiano desde menino, se mostrava mais cético. Refletindo uma opinião que é comum entre os torcedores de esportes nos Estados Unidos, Downey disse que a consciência social da liga era basicamente uma estratégia de negócios.

"Está se tornando uma farsa, com o número de iniciativas que estão impondo. É uma corporação que tenta absorver o mais que pode do mercado", disse ele.

Autoridades da liga insistem que seu compromisso é real. Eddie McGuire, presidente do Collingwood Magpies, satirizou alguns torcedores e jogadores progressistas com piadas de mau gosto. Mesmo assim, até mesmo ele diz que a liga está à frente da sociedade australiana em relação a questões progressistas.

"Apoio a AFL e seus clubes mais do que qualquer outra instituição neste país, igrejas, políticos, partidos, empresas, universidades, todas elas. Isto aqui é totalmente verdadeiro", disse ele.

Muitos jogadores, torcedores e autoridades dizem que a evolução da liga em termos de sexualidade não pode ser compreendida sem que primeiro se reflita sobre sua história cheia de minorias.

Em abril de 1993, a mãe de Nicky Winmar, jogador aborígene do St. Kilda, recebeu insultos racistas da torcida dos Magpies. Quando o jogo terminou, com a vitória do Saints, ele levantou sua camisa em desafio, olhando para a multidão enquanto apontava para sua pele.

Esse acabou sendo um momento decisivo para o campeonato. Dois anos depois, uma regra que proíbe a difamação racial foi introduzida.

Mas, desde então, houve inúmeros incidentes racistas.

Para Winmar, a AFL está no caminho certo para acabar com suas divisões. E o jogo do orgulho gay representa uma divisão de águas, pois tem um filho gay.

"É fantástico. Dizer às pessoas que elas estão a salvo para ser quem são, para atingir seu potencial, é uma coisa importante", disse ele em uma entrevista por telefone.

Gilbert do St. Kilda disse que, no campo, a cultura já havia mudado. Ele afirmou que as provocações homofóbicas hoje são raramente ouvidas, ou inexistentes.

Os legisladores australianos continuam a debater o casamento gay, mas para a AFL, o uso do arco-íris do orgulho gay é cada vez mais o caminho a ser seguido.

Em uma recente noite de sábado em Melbourne, pouco depois que Gilbert chegou com seu gorro de arco-íris, uma jovem família entrou no elevador no Etihad Stadium. Lá dentro, entre a mãe e o irmão mais velho, um menino de não mais de cinco anos usava um gorro do orgulho gay do jogo do ano passado.

Nele estava escrito: "É assim que eu quero ser".

Por Adam Baidawi