Os loucos esportes da Finlândia

Por: The New York Times

Hyrynsalmi, Finlândia – Há algo estranho acontecendo na Finlândia. Ao longo das últimas décadas, esta humilde nação nórdica esteve ativa na cena esportiva, mas parece que o país ficou meio maluco em termos esportivos.

Recentemente, mais de duas mil pessoas rumaram aos remotos remansos da Finlândia central para o 20º Campeonato Anual de Futebol de Pântano. Venha para a Finlândia também se você e seu cônjuge quiserem competir no Campeonato Mundial de Carregamento de Esposa. Campeonato Mundial de Arremesso de Celular? Finlândia. Campeonato Mundial de Coleta de Mirtilos e Campeonato Mundial de Guitarra Invisível? Finlândia e Finlândia.

"Nós temos alguns hobbies estranhos," disse Paivi Kemppainen, 26, membro da organização da competição de futebol de pântano e craque no eufemismo.

Veja só essa modalidade de futebol em Hyrynsalmi, um lugar onde Jetta pôde alcançar um pequeno nível de reconhecimento ao longo dos anos. Jetta é um texugo empalhado abrigado em uma gaiola de pássaro. Ela é a mascote de uma equipe composta por 12 amigos que fazem todo ano uma viagem de sete horas de Vihti, perto de Helsinki, para a competição. Eles a compraram há sete anos em uma loja de quinquilharias em uma parada de estrada e, desde então, sua fama tem se espalhado pelos pântanos. Dois anos atrás, chegou a ser entrevistada por um jornal local.

Em um sábado de manhã, os homens tremiam de frio, vestidos em ternos puídos comprados em algum brechó. Disseram que era a roupa oficial do time para o aquecimento. Uma garrafa de vodka ia sendo passada de mão em mão (aparentemente, esse é seu modo preferido de aquecimento). Era quase 10 horas. Em breve começaria seu primeiro jogo do dia. Eles deixaram Jetta ao lado e tiraram seus paletós, revelando regatas azuis de luta minúsculas.

Antes de entrarem na lama, perguntaram a eles: por quê?

"Você pode dizer que é campeão mundial de futebol de pântano. Quantos podem dizer isso?", disse Matti Paulavaara, 34, um dos membros da equipe, depois de uma pausa contemplativa.

A gênese do futebol de pântano foi em 1998, quando criativos funcionários municipais em Hyrynsalmi bolaram um festival que faria uso dos vastos pântanos da região. Treze equipes apareceram para o primeiro torneio. Desde então, o número cresceu para cerca de 200.

Os últimos jogos – seis contra seis, dividido em dois tempos de 10 minutos – foram disputados em 20 campos variados, espalhados em mais de 20 hectares de pântano, o rock finlandês ecoando pela floresta.

Aqueles que aparentemente andavam em terreno firme, de repente desapareceriam na terra macia, como se descessem uma escada. Alguns agitavam as mãos e os joelhos, como bebês. Outros permaneciam parados, até que ficassem mergulhados até a cintura na lama. As pontuações eram geralmente baixas. Muitos dos jogadores estavam bêbados.

É difícil imaginar uma versão mais feia do belo jogo que é o futebol.

"Você joga, você perde, você ganha – ninguém se importa. O jogo inteiro é difícil, você fica totalmente acabado quando termina", disse Sami Korhonen, 25, de Kajaani, competindo em seu nono torneio.

Toda essa irreverência começou na tranquila paisagem finlandesa em meados da década de 1990 e só tem crescido.

Em 1995, um finlandês chamado Henri Pellonpaa matou um número recorde de insetos: 21 mosquitos em cinco minutos, no Campeonato Mundial de Matar Mosquitos.

O Campeonato Mundial de Sauna era fortemente criticado em Heinola de 1999-2010, até que um competidor morreu por conta de queimaduras de terceiro grau.

Recentemente, milhares de finlandeses, a maioria garotas, inventaram uma competição de cavalinhos de pau, na qual os concorrentes trotam e pulam obstáculos com barreira montando os brinquedos de madeira.

Como isso aconteceu? Como a Finlândia se transformou neste terreno fértil para esportes malucos?

Não há respostas simples, mas os finlandeses oferecem algumas profundas razões, incluindo sua população que ama atividades ao ar livre (que que fica ligeiramente insano durante os opressivos e escuros meses de inverno), o acesso público generalizado a espaços de lazer e um relaxamento contínuo do caráter nacional, tradicionalmente reservado. (Sem se esquecer do álcool.)

A Finlândia é o país menos povoado da União Europeia. Possui florestas intermináveis e quase 200 mil lagos. Seus moradores desfrutam dos "direitos do homem comum", que garantem o acesso público à maioria das terras e poços d'água para fins recreativos. A Comissão Europeia coloca os finlandeses entre as pessoas mais fisicamente ativas do continente.

"Nós somos como um povo da floresta", disse Lassi Hurskainen, 30 anos, antigo goleiro profissional de Joensuu, que visitou o torneio de futebol de pântano, enquanto apresentava um quadro de um programa esportivo finlandês para a televisão. "Assim inventamos jogos que se relacionam com a natureza".

Chegando até o círculo polar ártico, a Finlândia passa por invernos longos e cruéis. O verão, portanto, marca um período de catarse nacional. O fato de o país dispor de aproximadamente 500 mil casas de veraneio ajuda. E ainda muitos finlandeses tiram até seis semanas de férias por ano, fazendo do ato de se aproveitar tranquilamente do tempo ao ar livre quase como um direito nacional.

Em Hyrynsalmi, os jogos de futebol de pântano eram apenas um dos componentes da diversão do fim de semana. Finlandeses de todo o país – havia também algumas equipes da Rússia – efetivamente duplicaram a população da pequena cidade, onde a tranquila estrada é pontilhada por sinais avisando sobre os alces que a atravessam.

Nas sextas e sábados à noite, depois que todos se limparam e se livraram da lama pantanosa, houve shows de rock no estacionamento de um resort local até às 2 da manhã, quando o suave brilho do sol ainda se fazia visível sobre as colinas.

"É por isto que espero pelo inverno. É a tradição na Finlândia: beber cerveja, ficar acordado noite e dia, só se divertindo", disse Tapio Velenius, 38, que joga futebol de pântano desde 2005.

Velenius, eletricista de Jamsa, que tem porte de um jogador de rugby, era particularmente adepto de um dos movimentos mais importantes do esporte: descansando as mãos e os joelhos, ele ergue uma perna, como um cão fazendo xixi, para chutar a bola.

Mas mesmo os movimentos mais simples no pântano faziam Velenius e os outros competidores perderem o fôlego.

"Você chega à sua pulsação máxima a cada 3 metros percorridos", disse Roosa Mannonen, 22, estudante de Lahti, que entrou na competição feminina com um grupo de amigas.

Houve uma época, há muito tempo, na qual a Finlândia era muito séria em relação aos esportes. Capacidade atlética e atividade física eram conceitos importantes na identidade nacional, construída após sua independência da Rússia em 1917.

A primeira metade do século XX trouxe o que Pasi Koski, sociólogo dos esportes da Universidade de Turku, chama de "era de ouro do esporte de elite finlandês". O país ganhou uma média de 24 medalhas nos Jogos Olímpicos entre 1908-48, saindo-se muito bem dado seu tamanho. Corredores campeões, como Hannes Kolehmainen e Paavo Nurmi, alcançaram status heroicos.

Eles representavam o importante conceito finlandês de "sisu", que pode ser traduzido grosseiramente por uma combinação de palavras como determinação, paciência e resistência.

O resto do mundo eventualmente a alcançou. No período de 1992-2012, a Finlândia levou para casa uma média de quatro medalhas por Jogo Olímpico. Nos jogos de 2016, no Rio de Janeiro, o país ganhou uma única medalha: o bronze no boxe peso leve feminino.

Mas os dias gloriosos dos esportes de elite na Finlândia parecem uma memória distante. Os contornos de uma era nova, muito mais estranha, de prosperidade nacional nos esportes tomaram forma. Refletem a onda de individualismo crescente neste jovem país.

Daí as corridas de carregamento de esposas (onde os vencedores recebem o peso da esposa em cerveja), os concursos de guitarras imaginárias (#makeairnotwar) e os jogos de futebol nas águas frias e lamacentas do pântano. E, além disso, a celebridade de Jetta, o texugo empalhado.

"Nós aprendemos a rir de nós mesmos. Por que tanta seriedade?", disse Koski.

Por Andrew Keh