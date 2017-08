Pancadas de chuva atingem boa parte do RS nesta quinta-feira

Previsão do tempo

A quinta-feira (10) será marcada pela volta da chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade, associadas a um corredor de umidade vindo da Amazônia, mudam o tempo e provocam queda na temperatura no Estado.



A previsão é de chuva forte na fronteira oeste gaúcha. No Litoral Norte, na Campanha e na Região Central também chove, porém com menor intensidade. Em pontos do Leste e do Sul, o tempo deve permanecer firme.



Por causa do tempo mais fechado, a temperatura não sobe muito durante a tarde. Em Porto Alegre, a previsão é de céu nublado ao longo do dia e a temperatura ficará entre 12°C a 21°C. Na Serra, faz frio principalmente pela manhã. Os termômetros de Vacaria e São José dos Ausentes marcarão 5°C.



Segundo previsão da Somar Meteorologia, na sexta-feira (11) as pancadas de chuvas atingirão todo o Estado e o mau tempo deve permanacer até, pelo menos, segunda-feira (14).



Veja a previsão do tempo para a sua cidade