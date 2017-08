Rio Grande do Sul registra mais duas mortes por gripe em 2017

Influenza

O secretário de Saúde do Estado, João Gabbardo dos Reis, confirmou mais duas vítimas fatais por Influenza nesta quinta-feira (10). Com isso, o número de mortes por gripe no Rio Grande do Sul subiu para 38.

Entre as novas vítimas está uma criança de três anos, de Sapucaia do Sul. Ela não estava vacinada e contraiu o vírus H3N2. O menino era portador de doença neurológica crônica.

O outro caso é de uma idosa de 81 anos, de Palmeira das Missões, que foi diagnosticada com o vírus Influenza B e H3N2.

Mesmo com os novos registros, o número de mortes é bem menor do que o registrado em 2016, quando 200 pessoas já tinham sido vítimas da doença neste mesmo período. A queda está relacionada ao vírus que está circulando neste ano no Estado, que é um subtipo da gripe A, sendo menos letal do que o H1N1.