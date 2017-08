Saldo da conta do FGTS terá aumento superior a 1,5% com depósito do lucro

Dinheiro

A Caixa Econômica Federal vai anunciar na tarde desta quinta-feira (10), em cerimônia no Palácio do Planalto, o ingresso de R$ 7,2 bilhões nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referente a 50% do lucro superior a R$ 14 bilhões do exercício de 2016.



Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, adiantou que o percentual do lucro do FGTS por conta será superior a 1,5% do saldo em 31/12/2016. A distribuição será proporcional ao saldo da conta do trabalhador naquela data.

Occhi destacou que o crédito começará a ser depositado nas contas na próxima segunda-feira (14), e a previsão é de que a operação seja concluída até 31 de agosto. O lucro será distribuído em cerca de 240 milhões de contas para 50 milhões de trabalhadores — muitos têm mais de uma conta.

A retirada desses recursos estará sujeita às regras de saque do FGTS, como demissão sem justa causa, financiamento da casa própria e doença grave. Após o anúncio, a Caixa vai disponibilizar mais informações sobre a distribuição dos lucros em seu site.