Singular

Há um lugar no Rio Grande do Sul onde os morangos crescem ouvindo reggae. O som vem de duas caixas instaladas na estrutura das estufas, e a playlist é por conta do dono da plantação. Ele até varia o ritmo jamaicano com clássicos do rock e da música latina, mas não deixa que os frutos se desenvolvam embalados por sertanejo, funk e outros estilos que não o agradam.

Foto: Arte ZH / Arte ZH