Um artista dos rabiscos

Nova York – "A borracha é uma dádiva de Deus", afirma Jon Burgerman, apontando um iPhone na direção de um cachorro do lado de fora do Blue Bottle Coffee, no Brooklyn. Ele gravou um vídeo de quatro segundos de um cão cheirando a calçada e depois usou seus dedos para desenhar um cachorro-quente com olhos arregalados, a boca aberta, mãos e pés, usando a ferramenta de borracha para tornar as linhas mais nítidas. Ao apertar um botão, a cena foi publicada no Instagram, onde Burgerman, um divertido artista britânico com uma inclinação por cores brilhantes e olhos arregalados, tem quase 64 mil seguidores.

A principal técnica de Burgerman é sobrepor os rabiscos a cenas da vida diária de Nova York, adicionando um pássaro estilizado no colo de uma pessoa distraída no metrô, ou desenhando um rápido par de rostos em um cacho de bananas penduradas no carrinho de um vendedor. "Uma vez que seus olhos se abrem para esse tipo de coisa, você as vê em todos os lugares", diz ele.

"Há um prazer em usar equipamentos que não são sofisticados", afirma Burgerman, de 37 anos. Mas ele não é ingênuo on-line. Em uma série de 2015 que chamou a atenção, a "Jon's Famous Friends", ele sobrepôs imagens cortadas de si mesmo e de celebridades lado a lado. Em uma, é possível ver Burgerman em seu sofá sorrindo para Taylor Swift, que está sentada em um banco e olhando em sua direção. Em outra, ele dá um tapinha nas costas saradas de um Arnold Schwarzenegger ainda jovem, sem camisa e sem calças. Em uma terceira, passa batom na boca aberta de Kim Kardashian West. "Queria mostrar que se você coloca uma imagem ao lado da outra, pode mudar a leitura", explica.

Burgerman diz que acredita que a arte pode acontecer em qualquer lugar e em a todo o momento, usando qualquer coisa, um conceito que ele compartilha no livro "It's Great to Create" (É ótimo criar), usando projetos que fez para mostrar a artistas amadores como desbloquear a criatividade.

Algumas sugestões: pinte suas próprias roupas, da maneira que Burgerman faz para seus amigos; coloque alguma coisa boba dentro de uma caixa transparente, como quando ele vendeu versões em miniatura feitas com massinha da escultura gigante em alumínio de Jeff Koon que fica do lado de fora do Whitney Museum; ou pegue um amigo ou uma pessoa que acabou de conhecer e desenhem um ao outro em 60 segundos (essa Burgerman vem fazendo há anos).

"Quando você trabalha com essa rapidez, não tem tempo de se preocupar ou autoeditar. Você pode realmente ser honesto", diz ele.

Burgerman se formou na Universidade Nottingham Trent, na Inglaterra, onde obteve um diploma de Artes Plásticas em 2001, e logo depois arrumou um emprego de meio-período desenhando sacolas de compras para cadeias de lojas, usando QuarkXPress e um Mac. "Havia apenas seis de nós. E eu era o único designer. Então, ninguém sabia o que eu estava fazendo. E eu não sabia o que estava fazendo."

Depois de desenhar a capa do popular álbum de Charles Webster, "Born on the 24th of July", e aparecer em um livro de adesivos de arte, Burgerman recebeu um telefonema da Levi's que queria que ele pintasse uma obra original em quatro retalhos imensos que seriam pendurados nas lojas. "Era mais dinheiro do que eu já havia recebido na vida. Achei que poderia viver facilmente com aquilo durante um ano." E então largou o emprego.

A partir daí, criou animações e designs para marcas importantes como a Samsung, a Disney e a Vila Sésamo. "Não acho que isso seja me vender. Chamo de licenciar minha alma brevemente", afirma ele sobre essas encomendas. Seu trabalho apareceu em tecidos de estofamentos para a Kirby Design, no metrô de Seul, nas lojas internacionais da Apple, em uma vitrine da Urban Outfitters e na Casa Branca. Recentemente, lançou seu primeiro livro infantil, "Splat!", sobre coisas que são esmagadas e espremidas.

A criança interior do próprio Burgerman está evidente na sua alegria com os broches de papelão no formato de emojis que mantém para quem visita seu estúdio no The Invisible Dog Art Center, no Brooklyn, ou nos adesivos de pizzas neon com olhos arregalados, alienígenas e outras criaturas que carrega por aí para grudar em lugares públicos.

"Para mim, vários produtos que fiz são cavalos de Tróia. É um sofá embrulhado em minha arte, ou uma almofada, ou um par de tênis, ou um adesivo sobre o seu caderno. É um pouco de mim em seu mundo."

Por Valeriya Safronova