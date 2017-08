Vereadores de Gravataí derrubam proibição de aplicativos de transporte como Uber e Cabify 

Transporte por aplicativos

A Câmara de Vereadores de Gravataí revogou, nesta terça-feira (8), a lei que proibia o transporte por aplicativos como Uber e Cabify no município. O serviço havia sido proibido em 2015. Com a aprovação do novo projeto por 16 votos a dois, o transporte poderá ser liberado na cidade se o prefeito sancioná-lo.

Na prática, alguns aplicativos já funcionam em Gravataí. No entanto, como a circulação é proibida, os condutores estavam sujeitos a multa e a imediata apreensão do veículo.

Antes da apresentação da proposta, foi feita uma audiência pública na Câmara, onde representantes de classes e usuários discutiram sobre o serviço. Entre as justificativas apresentadas pelo vereador Alan Vieira (PMDB) para a apresentação do projeto, está a de que a tecnologia ganhou espaço no cotidiano das pessoas e, assim, o poder público deve regulamentar, e não proibir a nova forma de oferta do serviço.

A tendência é de sanção pelo prefeito Marco Alba. Depois disso, o serviço ainda deverá ser regulamentado pela prefeitura.