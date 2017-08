VÍDEO: José Luis García-López, Eddy Barrows e cosplays agitam o primeiro dia de ComicCON RS

Cultura pop

Esqueça um pouco os estereótipos. Não se apegue naquela imagem de um jovem de óculos, com uma camiseta de super-herói desbotada e jeito de quem parece ter passado os últimos dias no quarto. Bom, esse tipo também teve vez, é verdade. Mas o público que encheu o prédio 16 do campus da Ulbra, em Canoas, para o primeiro dia da sétima edição do ComicCON RS, neste sábado (5), destacou-se antes de qualquer coisa pela diversidade. O evento, que ocorreu das 11h às 20h, reuniu homens e mulheres de diferentes estilos e idades. Em comum entre eles, a relação com os quadrinhos e a cultura pop.

No primeiro andar lotado, era possível encontrar visitantes caracterizados de personagens de HQs, filmes e vídeo games a pessoas que não vivem este universo com tanta intensidade. É o caso do administrador Carlos Panzenhagen, de 55 anos, que foi ao local por conta do filho, fã de quadrinhos. Acabou, no fim, se deparando com os personagens de Star Wars, franquia que marcou sua juventude.

— Me traz muitas lembranças (ver os personagens). No meu tempo não existia internet, não tinha toda essa facilidade de compartilhar. Hoje fica tudo muito mais fácil, as pessoas podem se reunir nesses grandes encontros, acho formidável.

Para o profissional de Tecnologia da Informação e escritor Marcelo Laserra, de 39 anos, a ComicCON tem um peso diferente. O que está sendo celebrado ali faz parte de quase toda sua trajetória de vida. Colecionador de HQ, teve seu primeiro contato com o universo geek na pré-adolescência, jogando RPG. Vestido como um "viking genérico", como o próprio define, aproveita o evento para conhecer novos artistas e também para fazer contatos.

Em meio a tantas pessoas caracterizadas como seres poderosos, um grupo de mulheres vestindo jaquetas cor-de-rosa destaca-se. São as Pink Ladies, personagens do filme Grease — Nos Tempos da Brilhantina (1978), explica Ana Paula Bandeira, publicitária de 38 anos. Pelo segundo ano consecutivo na convenção, esta foi a primeira vez que saíram uniformizadas. Como umas são aficionadas por gibis e outras por séries e cinema, costumam reunir-se em oportunidades como esta e em grandes lançamentos, como Mulher-Maravilha (2017). Sobre o espaço feminino em um meio que por tanto tempo foi relacionado a garotos, Ana não tem dúvida de que o momento agora é outro:

– Na ComicCON, pelo menos, é super equilibrado. É legal nesse tipo de evento porque é bem celebrado, tem mulher, criança, família. Isso é o que a gente acha mais bacana.

Painel com ilustrador espanhol é o destaque do primeiro dia

A principal atração da tarde foi a presença do ilustrador espanhol José Luis García-López. Considerado uma lenda dos quadrinhos, García-López foi o criador do Guia de Estilo da DC Comics, responsável por definir versões icônicas de personagens como Super-Homem, Batman e Mulher-Maravilha. O espanhol participou de um painel ao lado de Eddy Barrows, brasileiro que atua há uma década como artista exclusivo da DC; e Levi Trindade, editor da Panini Brasil; com mediação de Emerson Vasconcelos, organizador do evento. Barrows ainda ministrou uma masterclass onde falou aos espectadores sobre seu processo criativo e contou histórias sobre edições que já assinou e sua relação com o público.

Além do encontro com ídolos, o sábado foi a oportunidade para assistir a workshops, conhecer o trabalho de artistas independentes, visitar estandes de lojas, editoras e livrarias e acompanhar um desfile de cosplays.

Na fila de autógrafos de García-López, destacava-se a idade do público. Luis Rogério Moraes, 51 anos, conta que nunca imaginou um dia conhecer o espanhol criado na argentina, a quem idolatra desde a infância.

– São mais de 40 anos admirando o trabalho dele. Eu aprendi a ler aos sete anos, mas antes disso eu já pedia para outras pessoas lerem as suas obras para mim. Então, eu costumo brincar que leio García-López desde antes de aprender a ler.

O segundo dia de evento rola neste domingo (6), das 11h às 20h, no Campus da Ulbra em Canoas (Ulbratech, prédio 16, Avenida Farroupilha, 8.001, bairro São José). Os ingressos, na bilheteria do evento, custam R$ 80 – meia-entrada de R$ 40 para estudantes, idosos e para todos os que doarem um quilo de alimento não perecível ou R$ 5 para uma instituição parceira do evento.

DOMINGO, 6 DE AGOSTO



PALCO MULTIVERSO

13h: Debate: Mundo nerd – o jogo virou, e agora? – Sidney Gusman, Ticiano Osório, Fabiano Denardin, Társis Salvatore

Mediação: Rodrigo de Oliveira

14h: Masterclass com José Luis García-López

Apresentação: Rodrigo de Oliveira

15h: Homenagem a Eddy Barrows

Mediação: Émerson Vasconcelos e Rodrigo de Oliveira

16h: Turma da Mônica das Graphic MSP ao cinema – Vitor Cafaggi, Sidney Gusman

Mediação: Rodrigo de Oliveira

17h: Anúncios e Novidades da Panini – Levi Trindade

Apresentação: Vinícius 2Quadrinhos

18h Desfiles cosplay: Adulto

PALCO CANINI



11h45: Diferentes faces do quadrinho nacional – José Aguiar, Vitor Cafaggi, Sidney Gusman

Mediação: Rodrigo de Oliveira

12h45: Star Wars 40 Anos – Franciele Bischoff, Adri Amaral, Fabio Mesmo, Stephanie Espindola

Mediação: Maressah Sampaio

13h30: Dos Quadrinhos à TV: o que esperar das séries? – Claiton Silva, Aline Budzyn, Marina Pagno, Alexandre Woloski

Mediação: Maressah Sampaio

14h30: O legado da Vertigo – Fabiano Denardin, Pablo Sarmento e Christian Farias

Mediação: Maressah Sampaio

15h30: O ano da Mulher-Maravilha – Elvis Moura, JR Weingartner Jr., Mariana Couto, Adri Amaral

Mediação: Maressah Sampaio

16h30: Debate: O que é cultura pop gaúcha? – Carol Govari, Otto Guerra, Roger Lerina, Santiago

Mediação: Maressah Sampaio

17h30: Quadrinhos e games: uma relação que dá certo – Edh Müller, Christopher Kastensmidt e Rodrigo ¿Chips¿ Scharnberg

Mediação: Alexandre Woloski

18h30: Game of Thrones, o começo do fim – Claiton Silva, Ana Bandeira, Marina Pagno

Mediação: Maressah Sampaio

19h15: Batgirl 50 Anos, rumo ao cinema – Émerson Vasconcelos, Letícia Pusti, Edson Gandolfi

Mediação: Rodrigo de Oliveira

SESSÕES DE AUTÓGRAFOS

14h – Vitor Cafaggi e Sidney Gusman

17h – José Aguiar

17h – José Luis García-López