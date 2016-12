BMW X4, agora brasileiro, mantém preço do importado

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 31 de agosto de 2016



Com a nacionalização, a venda do crossover deverá crescer 50% Foto: BMW / Divulgação

O X4 brasileiro será montado na versão xDrive 281 X Line, equipado com motor de quatro cilindros 2.0 a gasolina e 245 cv de potência. O crossover médio premium amplia a gama de produtos produzidos pela BMW na planta de Araquari, no interior de Santa Catarina, para seis e de onde já saem os BMW Série 1, Série 3, X1, X3 e o Mini Countryman. Não haverá alteração de tabela em relação ao modelo importado. O preço sugerido para o BMW X4 é de R$ 299.950.



Foto: BMW / Divulgação

Com a nacionalização do utilitário esportivo, a BMW espera o aumento de vendas em torno de 50% passando de 30 emplacamentos mensais para 45. O presidente da BMW Group Brasil, Helder Boavida, justifica que a oferta do modelo está limitada devido a capacidade de importação. Ao contrário de 2015 quando as marcas de luxo cresceram 20% com 58 mil unidades, neste a previsão é de acompanhamento do mercado com a queda em torno de 20% e venda de cerca de 47 mil veículos. A BMW deverá produzir 16 mil unidades, incluindo os 10 mil X1 destinados aos Estados Unidos, e o que corresponde a 50% da capacidade da fábrica catarinense.