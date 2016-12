Chevrolet Cobalt e Spin 2017 têm direção elétrica e motor recalibrado

Sobre Rodas

Foto: GM / Divulgação

A General Motors continua atualizando sua gama de veículos na Linha 2017. Uma semana depois da apresentação dos Chevrolet Onix Joy e Prisma Joy, foi a vez do Cobalt e da Spin. A principal novidade do sedã e do monovolume que mantém o mesmo visual foi no conjunto propulsor com a recalibragem do motor 1.8 que ganhou três cavalos e agora gera 111 cv. Os dois modelos receberam direção elétrica e a nova transmissão manual de seis marchas. Na Spin foi adotada uma grade ativa do radiador que direciona o fluxo de ar para reduzir o consumo de combustível. Com três versões, o preço do Chevrolet Cobalt 2017 começa em R$ R4 62.190 e da Spin em R$ 57.990.

A nova grade melhorou a aerodinâmica do monovolume e reduziu consumo Foto: GM / Divulgação

Com os aperfeiçoamentos, o Cobalt ficou 36 quilos mais leves e a Spin 33 quilos. Conforme a General Motors, o Colbalt ficou até 21% mais econômico e a Spin até 30%. Pelos dados do Inmetro, com etanol o Cobalt faz 8,3 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada e com gasolina 10,4 km/l e 15,1 km/l respectivamente. Já a Spin, com etanol faz 8,1 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada enquanto apenas com gasolina os números são 9,4 km/l e 13,7 km/l.

Versões e preços

Chevrolet Cobalt

LTZ - R$ 62.190

Direção elétrica progressiva, volante funcional, ar-condicionado, central multimídia MyLink 2 com tela de sete polegadas sensível ao toque e conectividade com celulares Android e iOS, faróis de neblina, rodas de alumínio de 15 polegadas

LTZ A/T – R$ 66.990

Câmbio automatico

Elite – R$ 68.990

Acrescenta câmera de ré, sensor de chuva e crepuscular e rodas de alumínio de 15 polegadas e desenho exclusivo

Chevrolet Spin

LS – R$ 57.990

Câmbio manual, direção elétrica progressiva, ar-condicionado, vidros elétricos e banco do motorista com ajuste de altura e preparação para o rádio

LT – R$ 61.490

Mais volante funcional, central multimídia MyLink 2 com tela de sete polegadas sensível ao toque e rodas de alumínio de aro 15

Advantage – R$ 66.990

Câmbio automático de seis marchas mais computador de bordo, sensor de estacionamento e controle eletrônico de velocidade

Activ – R$ 69.990

Traz visual aventureiro, estepe na tampa do porta-malas, rodas de liga leve 16 polegadas

LTZ M/T – R$ 67.990

Sete lugares

LTZ A/T – R$ 71.990

Sete lugares

