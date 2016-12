Chevrolet Onix continua na frente em julho 

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 02 de agosto de 2016



Chevrolet gaúcho avança e volta vender mais de 10 mil unidades Foto: General Motors / Divulgação

Apesar da expectativa do lançamento da Linha 2017, que ocorreu no final do mês, o Onix manteve a liderança dos carros mais vendidos no mercado brasileiro com 11.591 registros. Em julho, o compacto Chevrolet aumentou a diferença em relação ao segundo, o Hyundai HB20, que ficou com 9.967 emplacamentos. O Ford Ka, com 7.235 unidades avançou para a terceira posição à frente do Volkswagen Gol (6.466) e do Fiat Palio (6.020).



Na briga entre os utilitários esportivos compactos, o Jeep Renegade levou a melhor sobre o Honda HR-V. Com 4.746 emplacamentos, o modelo fabricado em Goiana (PE) tirou 408 unidades de vantagem sobre o rival que ficou com 4.338. O Renegade fechou a lista dos dez mais vendidos de julho. O Chevrolet Prisma superou o ToyotaCorolla e assumiu a liderança do segmento de sedã. O japonês o mais vendido do seu segmento à frente de modelos de menor preço.

Carros mais vendidos Julho 2016

1- Chevrolet Onix – 11.591

2 – Hyundai HB20 – 9.697

3- Ford Ka – 7.235

4- Volkswagen Gol – 6.466

5 – Fiat Palio – 6.020

6 – Chevrolet Prisma – 5.931

7 – Fiat Strada – 5.9242

8 – Toyota Corolla – 5.919

9 – Renault Sandero – 5.700

10 Jeep Renegade – 4.746

Fonte: Fenabrave