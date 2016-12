Citroën C4 Lounge 2017 só com motor turbo custa a partir de R$ 69.900

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 01 de setembro de 2016



Montadora francesa aperfeiçoou o sedã médio para enfrentar a acirrada concorrência Foto: Citröen / Divulgação

A reestilização do grupo ótico dianteiro, central multimídia com tela de sete polegadas sensível ao toque e espelhamento com smartphones, controles eletrônicos de estabilidade e de aclives e modificações na suspensão são as principais novidades do C4 Lounge 2017. A Citroën aperfeiçoou seu automóvel para enfrentar a acirrada concorrência do segmento de sedã médios, liderado pelo Toyota Corolla, e que teve os lançamentos dos novos Chevrolet Cruze e Honda Civic. O Citroën C4 Lounge 2017 custa de R$ 69.990, na versão Origine com câmbio manual, a R$ 91.950, na Exclusive.



Foto: Citröen / Divulgação

O C4 Lounge 2017 conta apenas com o motor de quatro cilindros 1.6 THP turbo 16V Flex de 165 cv com gasolina até 173 cv só com etanol que atua com câmbios manual e automático de seis velocidades. A nova transmissão manual de seis marchas é a mesma utilizada no DS3, mas com relação do diferencial 10% mais curto, o que garante mais agilidade. O câmbio automático foi recalibrado. Também recebeu a função Eco Drive que faz as trocas de marchas em rotações mais baixas do motor, o que segundo a Citroën melhorou em até 5% o consumo de combustível na cidade. O C4 Lounge acelera de 0 a 100 km/h em 9,1 segundos e chega à velocidade máxima de 215 km/h.



As modificações introduzidas melhoraram a competividade do sedã Foto: Citröen / Divulgação

A suspensão dianteira do sedã médio foi modificada e recebeu novos amortecedores. O sistema elétrico recebeu novo alternador inteligente que funciona de acordo com a carga da bateria. O C4 Lounge recebeu nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem, avaliação do Inmetro. O consumo de combustível caíu até 11% nas versões com câmbio automático e 17% menor nas versões com transmissão manual. Todos os modelos trazem controles eletrônicos de estabilidade (ESP) e de aclives (Hill Assist).

VERSÕES E PREÇOS

Foto: Citröen / Divulgação

Origine – M/T R$ 69.900 e A/T R$ 77.590

Ar-condicionado de duas zonas com saídas também no banco traseiro, central multimídia com tela sensível ao toque de sete polegadas integrada aos sistemas de navegação, audio e conectividade, rádio AM/FM, leitor de CD, Bluetooth, viva-voz, entradas USB e auxiliar, calculadora e calendário. Também espelhamento com smartphone, reconhecimento por voz e integração com Apple CarPlay. O SmartApp Link MyCitroën armazena informações do veículo como consumo de combustível, localização, percurso realizado, quilômetros percorridos, próxima revisão, entre outros. As rodas Sansiro são de 16 polegadas e pneus 205/55 R16.

Tendance – A/T R$ 81.590

Rodas Arena de 17 polegadas e pneus 225/45 R17 e, como opcional, câmera de ré

Exclusive – A/T R$ 91.950

Câmera de ré e mesmas rodas com acabamento diamantado.

GARANTIA E REVISÕES

A garantida do Citroën C4 Lounge é de três anos e de seis anos anticorrosão perfurativa. O Plano de Revisão a R$ 1 Por Dia, com revisões de 10.000, 20.000 e 30.000 km, têm preços fixos de R$ 365.