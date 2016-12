Expointer, a terra das picapes

Sobre Rodas

O campo reduziu os efeitos da capotagem da economia brasileira nos últimos meses. A forte queda do Produto Interno Bruto (PIB) foi amenizada pelos bons resultados da agricultura e da pecuária. A 39ª Expointer – um dos principais eventos da agropecuária Latino Americana, que se encerra neste domingo – mostra as contradições do momento vivido pelo país. Os fabricantes de veículos antes do encerramento da exposição que termina neste domingo comemoram as metas atingidas. Para alguns já superadas.



O comando da Ford liderado pelo diretor de Vendas, Marketing e Serviço, Gui Rodriguez, visitou a Expointer nesta semana e comemorou os bons resultados da marca que lidera os emplacamentos de picapes na região.



O gerente geral de vendas, Antônio Baltar, explica que enquanto o mercado geral caiu 23% no primeiro semestre do ano, o de picapes caiu 15%. Destaca o bom momento do agronegócio e a importância do campo nas economias brasileira e gaúcha. A montadora aproveita a oportunidade para lançar uma nova versão da Ranger, a XLS cabine dupla, picape diesel 4×4 automática.



Baltar justifica a forte presença na feira, com estande e pista para teste de veículos off-road, como a confiança na recuperação e aceleração da economia. Também pela participação da marca de 11,5% no mercado gaúcho contra média de nacional de 9,9%. No Estado, a Ford ocupa a terceira posição. No caso das picapes, a média gaúcha é de 34% contra 24,5% no país. Para a Expointer, a montadora preparou um lote especial de 120 unidades da nova versão da Ranger 2.2 XLS cabine dupla, com preço competitivo e descontos de até 20% sobre os R$ 135 mil, da versão com câmbio manual, e de R$ 147 mil, da com transmissão automática. A Ford também oferece um plano especial de pagamento sazonal, com pagamento de parcelas semestrais e que a primeira parcela coincide com a entrega da safra.