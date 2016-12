Expointer, o salão gaúcho do automóvel 

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 30 de agosto de 2016



Em um estado onde o campo é um dos carros-chefe da economia, a 39ª Expointer – um dos principais eventos da agropecuária Latino Americana – mostra as contradições do momento vivido pelo país. Na contramão das dificuldades enfrentadas por indústria, comércio e serviços em geral, a agropecuária comemora bons resultados, principalmente a agricultura, que mais uma vez terá uma nova supersafra.



A Expointer é a cara campo com sua cultura, tradições e força. Também do peso do setor na economia do país, que em 2015, representou mais de 23% do Produto Interno Bruto. Praticamente o mesmo índice da cadeia automotiva. Não é por acaso, o Parque Assis Brasil, em Esteio, também é um grande salão do automóvel a céu aberto. Ao lado de super máquinas que movem a agricultura nacional e internacional, com preços de Ferrari último tipo, estão mais de 15 das principais marcas de veículos nacionais e importados. E, para mostrar a potencialidade das picapes e utilitários esportivos, os modelos mais vendidos, tem até pista off-road para teste de picapes e SUVs.



O comando da Toyota, liderado pelo vice-presidente, Miguel Fonseca, do diretor de Assuntos Governamentais e Comunicação, Ricardo Bastos, e executivos de diversas áreas visitaram o Parque Assis Brasil e foram recebidos pelo governo José Ivo Sartori. Fonseca apresentou o projeto Prius híbrido etanol que será desenvolvido pela marca. A Toyota opera um centro de distribuição de veículos em Guaíba, onde nacionaliza e instala acessórios na picape Hilux e o utilitário esportivo SW4.



Carro híbrido mais vendido do mundo terá versão com motor a etanol Foto: Priscila Nunes / Especial

Num estande de 900 metros quadrados a Toyota mostra sua linha de veículos com destaque para a Hilux e o SW4, modelos com forte apelo para o uso rural. A expectativa de vender 100 unidades até o final da Expointer, no dia 4, poderá ser superada. Até segunda-feira já foram vendidas 40 unidades. Para os visitantes conhecerem a versatilidade dos dois modelos, a montadora preparou uma pista de 9.600 metros quadrados.



Foto: Priscila Nunes / Especial

As motocicletas tem espaço cativo no Parque de Esteio. Em especial as esportivas e estradeiras. A mítica Harley-Davidson está com sua linha completa de modelos e também com acessórios. A BMW expõe suas motos de alto desempenho.



O Grupo Iesa está presentes com as suas seis marcas – Nissan, Renault, BMW, Mini, Harley-Davidson e a nova Volvo, que operará nos próximos dias.



A marca norte-americana está com sua linha completa de utilitários e picape Foto: Priscila Nunes / Especial

Com amplos espaços na Expointer, a Fiat Chrysler Automóveis (FCA) tem estantes separados das marcas Fiat, e Jeep, Dodge e Ram.



Fabricada na Argentina, a nova picape Ranger é a atração no estande da Ford Foto: Priscila Nunes / Especial

A Ford divide seu espaço com a Troler e nesta quinta-feira os principais executivos do grupo norte-americano no país visitarão a Expointer.



Também estão com suas linhas de veículos no Parque Assis Brasil a General Motors (Chevrolet), Volkswagen, Hyundai Caoa e Subaru.







Foto: Priscila Nunes / Especial

A Mitsubishi Motors aproveita a feira para lançar a nova L200 Triton Sport. A Mercedes-Benz mostra seus automóveis e SUVs. A Jaguar tem como destaque o recém lançado F-Pace, o primeiro utilitário esportivo da marca. Também do grupo britânico, a Land Rover mostra seus tradicionais veículos.