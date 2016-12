Hyundai HB20 e HB20S Série Especial Ocean custam a partir de R$ 49.775

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 01 de agosto de 2016



Séries personalizadas atingem diferentes perfis de consumidores Foto: Hyundai / Divulgação

Uma homenagem às belas praias brasileiras é como a Hyundai definiu a série especial Ocean dos HB20 e HB20 S. São seis mil unidades equipadas com câmera de ré integrada à central multimídia blueMedia, bancos de couro com detalhes em vermelho, rodas diamantadas de 15 polegadas, pneus 185/60 R15 e logotipo nos para-lamas. Com os Ocean, a montadora pretende atrair o público jovem. O hatch dispõe dos motores 1.0 e 1.6. enquanto o sedã conta apenas com o 1.6.



A montadora destaca que o visual do HB20 foi inspirado nas melhores ondes do país. A grade frontal hexagonal do tipo malha com borda cromada e acabamento em preto brilhante, faróis com máscara cromada, maçanetas cromadas, lanternas Clear Type, retrovisores na cor da carroceria e emblema alusivo à versão são as principais modificações externas. As cores disponíveis são: azul sky perolizado, prata sand e prata metal metálicas e branco polar sólida.



Foto: Hyundai / Divulgação

Baseado na versão Comfort Plus, o Ocean traz bancos em couro preto perfurado com fundo e costuras vermelhas, detalhes em cromo acetinado nas saídas do ar-condicionado, botão do freio de mão e maçanetas. As laterais das portas dianteiras também tem revestimento em couro. A central blueMedia traz tela de sete polegadas sensível ao toque com câmera de ré integrada tem conexão por Bluetooth e espelhamento com smartphones, streaming de áudio, compatibilidade com iPod, MP3 player, reprodução de fotos e vídeos, e rádio FM.



Banco do condutor com regulagem de altura, volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade, direção hidráulica, ar-condicionado, computador de bordo, comandos elétricos de vidros ( dianteiro com função one touch para o motorista), travas das portas e retrovisores com sinalizadores de direção e banco traseiro rebatível estão entre os itens de série.



O diretor de marketing da Hyundai Motor Brasil, Cassio Pagliarini, destaca que a estratégia da montadora é trazer constantemente novidades e inovações para a família HB20 para manter o interesse renovado pelo produto e atingir diferentes perfis de consumidores.

Preços e versões

Hyundai HB20

Ocean Hatch

1.0 MT – R$ 49.755

1.6 MT – R$ 56.555

1.6 AT – R$ 61.055

Ocean Sedã

1.6 MT- R$ 60.185

1.6 AT – R$ 64.685

Fonte: Hyundai

*Pintura metálica ou perolizada – R$ 1.100,00

*Preço promocional para cor metálica Prata Sand – R$ 500,00