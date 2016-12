Jeep comemora 75 anos com séries especiais no Brasil

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 02 de agosto de 2016



No país, a homenagem ao mítico jipe terá três modelos especiais personalizados Foto: Jeep / Divulgação

Os 75 anos da Jeep serão marcados no Brasil em alto estilo. A homenagem ao mítico veículo norte-americano que originou uma família de sucesso global terá ênfase no Renegade. Serão duas mil unidades do jipe produzido em Goiana, no interior de Pernambuco, 30 do Wrangler e 10 do Grand Cherokee.



Foto: Jeep / Divulgação

Com base na versão Sport, o Renegade terá três opções de cores: branco, preto e a especial verde Rubicon. Todas com acabamento bronze nas aberturas da grade dianteira, nas rodas, racks de teto, identificações da marca e modelo (com contorno laranja), e o logotipo da série comemorativa nas portas dianteiras que remete ao modelo original, o Willys MB 1941. O brasileiro terá versões com motores 1.8 flex de até 140 cv e 2.0 diesel de 170 cv, ambos com câmbio automático. O Jeep Renegade 1.8 Flex custará R$ 88.890 e o 2.0 diesel R$ 116.890.



O bronze nos detalhes externos e no interior identifica os modelos comemorativos Foto: Jeep / Divulgação

O interior também valoriza o bronze no volante, saídas de ar, volante, moldura da base do console e alto-falantes. Os pretos têm costura dupla nas cores branco e laranja. A série especial do Renegade traz central multimídia, sistema de som Uconnect, viva-voz, Bluetooth, entrada auxiliar USB, entre outros. Também controles eletrônicos de velocidade e de estabilidade e assistente de partida em rampa.



O jipão é descendente do icônico veículo que foi herói da Segunda Guerra Mundial Foto: Jeep / Divulgação

Wrangler Unlimited

Descendente do pioneiro de guerra, traz os mesmos detalhes externos que personalizam o Renegade incluindo entrada de ar e ressalto no capô, e barra lateral. Por dentro, os bancos são em couro com o logo da série limitada e também costura nas cores branca e laranja e tapetes exclusivos. Nas cores branca, cinza, preta e verde, o Jeep Wrangler Unlimited custa R$ 229.900.

Opção alusiva aos 75 anos do primeiro jipe é baseada na Limited Foto: Jeep / Divulgação

Grand Cherokee

Serão apenas dez unidades que chegarão em outubro. Baseadas na versão Limited, terão frente personalizada, faróis e lanternas com máscara negra, O bronze estará na grade, molduras dos faróis auxiliares de neblina, rack do teto e rodas. Branco ou preto, na série especial comemorativa, o Jeep Grand Cherokee custará R$ 279.900.