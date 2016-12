Joy, a versão de entrada dos Chevrolet Onix e Prisma

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 08 de agosto de 2016



A aprovação do consumidor garante continuação dos compactos Foto: Chevrolet / Divulgação

Indaituba (SP)

Os Chevrolet mais vendidos no país continua em linha, agora como modelos de entrada da gama de veículos da General Motors do Brasil. Os dois compactos, que serão vendidos apenas na versão com motor 1.0 aperfeiçoado e com novo gerenciamento, receberam direção elétrica, suspensão recalibrada, câmbio manual de seis velocidades, modificações no sistema de freios e pneus verdes. O interior foi modificado e ainda incluído o sistema OnStar como equipamento de série. Também ficaram mais leves e consomem menos combustível. O Chevrolet Onix Joy 2017 custa R$ 38.990 e o Chevrolet Prisma Joy 2017, R$ 42.990.

A liderança dos segmentos de hatch e sedã e boa nota obtida nas clinicas em que foram avaliados os novos modelos foram os motivos que levaram a montadora manter os dois modelos em produção. O vice-presidente da GMB, Marcos Munhoz, explicou que os carros atuais tiveram pequena diferença em relação aos que receberam os novos. Os Joy substituem o Celta e o Classic que deixaram de ser produzidos. Na carroceria, mais de 100 peças foram retrabalhas. O Onix perdeu 13 quilos e o Prisma 14. Com os aperfeiçoamentos, a GM destaca que incluindo também o rebaixamento da altura, o hatch consome 14% menos combustível e o sedã 16%.



Foto: Chevrolet / Divulgação

O Onix e o Prisma receberam aperfeiçoamentos no interior com painel e laterais da portas pretos e acabamento em cinza. Os puxadores, apoios de braço e console foram redesenhados. O revestimento dos bancos tem nova padronagem. O quadro de instrumentos em LED mescla mostradores analógicos e digitais com iluminação nos tons branco e laranja, alerta de baixa pressão dos pneus e o indicador de mudança de marcha.



Os principais itens de série incluem direção elétrica progressiva, ar condicionado, OnStar (diagnóstico, de segurança e o App/Web feitos pelo smartphone do usuário), vidros dianteiros elétricos, cinto de segurança do condutor com regulagem de altura, limpador e desembaçador traseiro, alerta do cinto, luzes de leitura. Também duplo airbag, freios ABS com EBD e rodas de 14 polegadas com calotas e pneus 185/70 R14.



Revestimento premium para os bancos, sistema multimídia com TV, DVD, entrada USB, Bluetooth e projeção para smartphones, CD Player (com entrada USB e Bluetooth), sensor de estacionamento, antena esportiva, alto-falantes, tapete de PVC com travas para fixação, porta-óculos no teto, friso de proteção lateral, soleira de portas personalizada, adesivo para coluna B, rodas de liga aro 14 nas cores prata ou grafite, faróis de neblina e rack de teto estão entre os opcionais disponíveis.

Viagem a convite da General Motors