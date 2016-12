Land Rover Discovery Sport HSE, sofisticação em qualquer terreno

Sobre Rodas

* Publicado no blog Gilberto Leal em 06 de agosto de 2016



Tradicional utilitário britânico Foto: Priscila Nunes / Divulgação

Um carro familiar para ser usado na cidade, na estrada ou em qualquer terreno, o Discovery combina a conforto de um automóvel com a versatilidade de um utilitário esportivo aventureiro. Esbanja recursos eletrônicos de informação, entretenimento, que auxiliam a condução e aumentam a segurança.



Com 4,59 metros e 2,74 m de distância entre os eixos tem bom espaço para cinco passageiros e leva mais dois (crianças) nos bancos adicionais da terceira fila. Sobram 479 litros no porta-malas que, com os bancos traseiros rebatidos, passa para 1.698 litros. O modelo avaliado por quase mil quilômetros, o Land Rover Discovery Sport HSE Luxury custa R$ 295.796. O Pacote Brasil com os bancos adicionais e o sistema de interatividade multimídia acrescenta R$ 7.829.



O Discovery agrada quem gosta de dirigir, principalmente na estradas. Os 190 cv do motor turbodiesel em conjunto com a transmissão automática de nove velocidades e a tração nas quatro rodas atendem as características do britânico agora também montado no Brasil, na fábrica da Jaguar Land Rover, em Itatiaia (RJ). O conjunto propulsor enfrenta bem o tráfego pesado da cidade, em especial nos congestionamentos. As relações de marchas aproveitam a força do motor, o sistema start-stop desliga o motor em paradas rápidas e ajuda a economizar combustível. O modo Eco otimiza o consumo do diesel. As manobras de estacionamento são facilitadas pela câmera de ré e os sensores dianteiros e traseiros.



Na estrada, sobra fôlego para o bom desempenho do Discovery. O motor responde bem e as trocas de marchas são rápidas e suaves. Em ultrapassagens, basta pisar mais no acelerador. A redução pode ser feita pelas aletas atrás do volante. Para quem gosta de um desempenho mais forte, o modo Sport deixa o comportamento mais esportivo. O motorista pode escolher entre veículo em cinco modos de condução que gerenciam a direção, controles de tração, estabilidade e oscilação da carroceria, subida e descida em rampas. Os freios ABS com distribuição eletrônica de força de frenagem seguram bem o SUV. O Discovery encara bem a terra batida, pedras, barro, lama ou areia da beira da praia. O Terrain Response System adapta o comportamento do conjunto propulsor para enfrentar as dificuldades.

O acabamento interno é ótimo com revestimento em couro e detalhes cromados. O volante funcional tem aletas para troca sequencial de marchas. Os bancos em couro premium contam com ajustes elétricos e memoria. A central multimídia tem tela de oito polegadas sensível ao toque, câmera de ré, navegação por GPS, entradas auxiliar e USB e Bluetooth.



Também ar condicionado digital com duas zonas, controle eletrônico de velocidade, partida sem chave, freio de estacionamento eletrônico, espelhos elétricos com rebatimento, sensores de chuva, crepuscular e de estacionamento, e controle de velocidade de cruzeiro, teto solar panorâmico e Isofix. Os dois bancos adicionais na terceira fila com saídas de ar-condicionado e iluminação interna configurável são opcionais.